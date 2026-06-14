Djevojčica (9) povrijeđena je u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 17 časova dogodila u Stepojevcu, na području beogradske opštine Lazarevac.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U mjestu Stepojevac, na teritoriji beogradske opštine Lazarevac, juče oko 17 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je oborena djevojčica (9).

Prema informacijama do kojih su došli domaći mediji, do udesa je došlo u ulici 7. oktobra kod broja bb, kada je na dijete naletjelo vozilo plave boje kojim je upravljao za sada nepoznati vozač.

Pokosio djevojčicu i pobjegao

Kako se saznaje, dijete je ulicu prelazilo van obilježenog pješačkog prelaza u trenutku kada ga je automobil pokosio. Umjesto da se zaustavi i pruži pomoć povrijeđenom djetetu, bahati vozač je uradio ono najgore - stisnuo je gas i pobjegao sa lica mjesta u pravcu Čačka.

Hitno prebačena u Institut za majku i dijete

Dijete je odmah nakon nesreće prevezeno u lokalnu ambulantu u Velikim Crljenima. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, lekari su konstatovali lakše tjelesne povrede, ali je djevojčica zbog predostrožnosti i detaljnih pregleda hitno upućena na Institut za majku i dete u Beogradu.

Policija je odmah pokrenula akciju i intenzivno traga za NN vozačem i plavim automobilom koji je izazvao ovu nesreću. Sve raspoložive snage su na terenu, a češljaju se i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini kako bi se ušlo u trag pobjeglom vozaču.

(Telegraf/MONDO)