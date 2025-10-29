Broj poginulih u policijskoj raciji u Rio de Žaneiru porastao je na čak 132, što je više nego dvostruko više od ranije objavljenog broja žrtava, saopštila je kancelarija javnog branioca države.
"Najnoviji podaci govore o 132 poginulih," saopštila je ova institucija, koja pruža pravnu pomoć siromašnima. Ožalošćeni su se okupili na ulicama Rija, u blizini mjesta gdje se dogodila operacija, dok su tijela polagana na kolovoz.
Guverner države Rio de Žaneiro, Klaudio Kastro, izjavio je u srijedu da broj poginulih iznosi oko 60, ali je upozorio da bi stvarni broj mogao biti veći, jer se nova tijela još uvek prevoze u mrtvačnicu, gde se vrši identifikacija i prebrojavanje.