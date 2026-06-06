Budući kompleks prostiraće se na više od 59.000 kvadrata, a obuhvatiće savremenu dječju bolnicu, urgentni i IVF centar

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Crne Gore Milojko Spajić i ministar zdravlja dr Vojislav Šimun prisustvovali su potpisivanju ugovora za realizaciju projekta izgradnje novog Univerzitetskog kliničkog centra Crne Gore, prenosi Dan.

Ugovor su potpisali predstavnici Ministarstva javnih radova i francuske kompanije Bouygues Batiment International, čime je ozvaničen početak nove faze jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u istoriji crnogorskog zdravstvenog sistema.

Kako prenosi Dan, novi Univerzitetski klinički centar biće izgrađen u okviru postojećeg kompleksa Kliničkog centra Crne Gore i prostiraće se na više od 59.000 kvadratnih metara bruto razvijene površine.

Iz Ministarstva zdravlja saopšteno je da su potpisivanjem ugovora stvoreni uslovi za nastavak aktivnosti na projektovanju i pripremi izgradnje budućeg zdravstvenog kompleksa, koji bi trebalo da postane centralna ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Ministar zdravlja Vojislav Šimun poručio je da projekat predstavlja ulaganje u zdravstveni sistem budućnosti.

"Svaka generacija ima svoj istorijski zadatak. Naš je da izgradimo zdravstvo budućnosti. Danas ne stvaramo samo osnov nove zdravstvene ustanove, već postavljamo temelje sistema koji će narednim generacijama građana obezbijediti sigurniju, kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu", kazao je Šimun.

Kako prenosi Dan, poseban akcenat stavljen je na razvoj pedijatrijskih kapaciteta, pa će novi centar imati savremenu dječju bolnicu projektovanu prema najnovijim evropskim standardima.

U okviru dječjeg dijela biće obezbijeđeno oko 150 bolničkih kreveta, čime će značajno biti unaprijeđeni uslovi liječenja najmlađih pacijenata.

Budući kompleks obuhvatiće i novi urgentni centar sa proširenim kapacitetima za hitno zbrinjavanje pacijenata, savremeni IVF centar, kao i trening i simulacione centre za edukaciju medicinskog kadra.

Kako prenosi Dan, iz Ministarstva zdravlja ističu da će novi Univerzitetski klinički centar postati ključna ustanova za obrazovanje zdravstvenih radnika, razvoj medicinske nauke i pružanje zdravstvenih usluga najvišeg nivoa.

Šimun je ocijenio da Crna Gora realizacijom ovog projekta pravi istorijski iskorak ka modernom, otpornom i održivom zdravstvenom sistemu.

On je zahvalio Ministarstvu javnih radova, na čijem je čelu ministarka Majda Adžović, kao i Ministarstvu finansija i ministru Novici Vukoviću, ističući da su obezbijeđeni svi neophodni uslovi za realizaciju projekta.

Kako prenosi Dan, novi Univerzitetski klinički centar trebalo bi da predstavlja jednu od najznačajnijih investicija u crnogorsko zdravstvo u narednim decenijama.