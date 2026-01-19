Krajem 2020. godine, Mijajlović počinje da nudi luke iz kojih bi ekipa okupljena oko Zvicera mogla da “vadi” kokain.

U pauzama pregovora oko šverca cigareta i podučavanja šefa kavačkog klana Radoja Zvicera (44) da porodicu preseli na sigurno - “kod Arapa”, jedan od navodnih vođa Grand klana Aleksandar Aco Mijajlović (56) objašnjavao je policajcu Petru Lazoviću (36) da za račun kavčana može pronaći luke pogodne za krijumčarenje kokaina.

Specijalni tužioci tvrde da je upravo to bila jedna od njegovih uloga u lancu međunarodnog šverca droge.

Prema dokumentima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Mijajlović je dio međunarodne kriminalne organizacije koju su tokom 2019. formirali Ljubo Milović i Mileta Ojdanić. Ta grupa je, zajedno sa Zvicerom, organizovala šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu, pišu Vijesti.

Za svega osam mjeseci, od avgusta 2020. do marta 2021. godine, prokrijumčarili su više od četiri tone kokaina, navode specijalni tužioci.

U tužilačkim spisima piše da je Mijajlović imao zadatak da učestvuje u krijumčarenju kokaina, da pronalazi luke pogodne za prihvat pošiljki koje su morskim putem stizale iz Ekvadora, ali i da izvršava druga zaduženja po nalogu organizatora kriminalne grupe. Ta naređenja su mu, kako se navodi, prenošena preko policajca Petra Lazovića.

Sve to, tvrdi SDT, proizilazi iz Skaj komunikacija između Mijajlovića, Lazovića, Milovića i Ivana Stamatovića.

Krajem 2020. godine, Mijajlović počinje da nudi luke iz kojih bi ekipa okupljena oko Zvicera mogla da “vadi” kokain.

Neposredno prije toga, Lazović je putem nekada zaštićene Skaj aplikacije razgovarao sa Milovićem o mogućnostima šverca kokaina u Dubai. Ubrzo u priču uvodi i Mijajlovića, tako što, navode specijalni tužioci, 30. novembra 2020. od njega, u dogovoru sa ostatkom ekipe, traži da pronađe odgovarajuću luku.

“Imaš li đe vađenje, u koju luku... Da nije Roterdam... Bilo đe odakle brodovi sa Ekvadora plove... Imamo mogućnost iz Ekvadora da pošaljemo đe oćeš, tu đe imaš mogućnost da se vadi”, piše Lazović Mijajloviću.

Ubrzo mu prosljeđuje i prepisku sa Milovićem, iz koje proizilazi da je taj, danas odbjegli policajac, tražio od Lazovića da provjeri “đe ima pozicije”.

Sakriven iza nika Oficir, Milović objašnjava da u tom trenutku rade isključivo preko luke u Roterdamu, dok su ranije pošiljke stizale u Istanbul, Hamburg i Antverpen, prenose Vijesti.

“Mogu poslati svuda... Đe god idu brodovi iz Ekvadora... Ja trenutno radim Roterdam. Radio sam Istanbul, Hamburg i Antverpen”, navodi Milović.

Sakriven iza nadimka MIKI 1, Mijajlović potom obećava Lazoviću da će pokušati da pronađe alternativne rute. Kao moguće opcije pominje luke u Bugarskoj i Grčkoj.

Iz komunikacije proizilazi da traži dodatna pojašnjenja o načinu pakovanja kokaina. Preko Lazovića dobija odgovor da se droga šalje u kontejnerima, zajedno sa legalnom robom, te da se iz Bugarske pošiljke kasnije mogu transportovati na drugo odredište.

“To nije problem, organizovali bi”, poručuju Mijajloviću iz kriminalne ekipe.

Milović dodaje da su drogu već iz Bugarske slali za Holandiju kamionima i da im to ne predstavlja prepreku.

Istovremeno naglašava da se sve mora usaglasiti sa ljudima koji “vade” kokain u lukama u koje stiže teret iz Južne Amerike, kako bi se droga sakrila uz odgovarajuću legalnu pošiljku.

Tokom pregovora o bezbjednim lukama, Lazović obavještava Milovića da bi opcija mogla biti i Makedonija.

“Može Makedonija”, prenosi Lazović odgovor Mijajlovića.

Milović odgovara kratko i zbunjeno: “Đe ima luka u Makedoniju”?

Lazović potom traži dodatna pojašnjenja od Mijajlovića - kuda bi pošiljka uopšte mogla stići u Makedoniju, odakle bi se slala i na koji način.

U isto vrijeme, Mijajlović pokušava da razjasni tehničke detalje - da li se preuzima cijeli kontejner, da li se droga izvlači na brodu i koja se roba najčešće koristi kao paravan.

Milović objašnjava da se kokain pakuje u kontejnere sa “suvom robom”, ali da konačnu odluku donose ljudi koji kontrolišu vađenje u luci.

“Oni daju zeleno svjetlo i mi onda stavljamo”, objašnjava Lazoviću, a ovaj prepisku prosljeđuje Mijajloviću.

O tim informacijama ubrzo biva obaviješten i Zvicer. Milović mu prosljeđuje razgovore i pominje da bi, pored Grčke i Bugarske, postojala mogućnost da se roba preuzme i u Makedoniji, preko firme koju navodno kontroliše novi kontakt.

“Pitao je Junior ovog što vodi cigare, za vađenje. Nije prije htio da da kontakte dok se nijesu izbori izgubili. Dolazi neki jak za 5-6 dana što vadi u Grčku. Trebalo bi da može tamo i Bugarska. Ne znam je li nam to interesantno... Valja li linija Ekvador - Grčka, nikad to nijesam pričao sa mojima. Kao ima firmu, može izvadit i u Makedoniju da se preuzme”, napisao je Milović Kotoraninu, prenose Vijesti.

Iako Lazović 30. novembra Mijajloviću nudi da se uključi u posao šverca kokaina i objašnjava mu koliki su udjeli u tovaru od oko pola tone, prepiske pokazuju da su finansijski odnosi među članovima grupe već ranije bili predmet sporova.

Deset dana prije toga, 19. novembra, Milović sa Stamatovićem, bivšim komandirom podgoričke policije i računovođom kriminalne grupe, “svodi račune” oko ulaganja u šverc kokaina.

U porukama se pominju stari dugovi, testiranje novih ruta i ulaganja u kilograme droge. Računice su komplikovane, iznosi se mjere u milionima eura, a nesporazumi su česti.

U jednom trenutku, Milović navodi da mora da traži novac od ulagača.

“Moram ovima tražiti pare - Aco M., Junior”, piše on.

Stamatović ga pita da li to treba da upiše, ili Milović ima evidentirano, dodajući da po spisku Junior treba da donese 15.000 eura.

Odbjegli policajac mu odgovara: “Aco M 55”, nakon čega Stamatović pita je li pet ili 55, ali ne dobija odgovor.

“Da opet ne bi za Juniora pogriješili. Je l’ Junior dodao 3 u ovaj i 3 sinoć? Jer vidim nisi ispravio, onda Junior ima 9, je l’ tako”, pita Stamatović, a Milović odgovara da mlađi Lazović ima ukupno 12 kilograma, a da šest nije platio.

“Tako sam i mislio, nego da bi upisali. U ovaj što nije krenuo piše sad da ima 6, a ima 9 i u ovaj što je krenuo ima 3”, dodaje Stamatović, na što mu Milović odgovara da prepravi spisak, jer nema više živaca.

“Od jutros cukam, odoh leć...”.

Prvih dana decembra 2025. godine, službenici Specijalnog policijskoj odjeljenja (SPO) kojim rukovodi Predrag Šuković lišili su slobode odbornika DPS-a u Skupštini opštine Kotor Vuka Banićevića (45) i njegovog brata Vlada Banićevića (44), zvanog Gorčilo. Lisice na ruke stavljene su im u nastavku opsežne istrage protiv tzv. policijskog narko-kartela, protiv kojeg je SDT još 2023. podigao optužnicu, zbog šverca više tona kokaina, pranja novca, odavanja tajnih podataka, šverca oružja, zastrašivanja, uticaja na postavljanje njima bliskih lica na rukovodeća mjesta u Upravi policije, a radi dobijanja podataka označenih stepenom tajnosti i drugih važnih podataka, kao i uticaja na izbornu volju građana na parlamentarnim izborima u avgustu 2020.

Desetak dana nakon što je Milović računovođi policijskog narko-kartela rekao da mora tražiti novac od ulagača, među kojima je i Mijajlović, Junior Lazović nudio je jednom od vođa Grand klana da posluje s kavčanima, objašnjavajući s koliko kilograma droge njegovi partneri učestvuju u ukupnom tovaru od pola tone.

“Ok brat, sad rade iz Ekvadora nešto za Roterdam će da pokušaju, ako oćeš imaš mjesto, pa to đe možeš ti kad vidiš ljude dogovaramo se... 500 kom imaju, pa će da šalju oni će po 50 - 100 kom... Ok ako ćeš ovih dana mi reci da ubace koliko, Oficir će 60, Komita (Zvicer) 100, ovo je nevezano za ovo što sam te pitao sad, ako oćes za Roterdam... Imaju oni za Roterdam, oni tamo rade i sad oće da odrade posao, a ovo ako ti završiš i to će, pa će se preseliti... a sad rade nezavisno od ovog što sam ja tebe pitao... Sad oće Evador - Roterdam, a to ako završiš ti, to je bonus, top kažu, a sad bratski zovu, dali mjesto za ovaj posa. Nije tvoj brat za bačit, do nedelje da im kažemo”, napisao je Lazović 30. novembra 2020. Mijajloviću.

Nedugo zatim traži od njega odgovor ulaže li u posao, jer su mu “napravili mjesto”.

“Ne razumiješ me ti, pitaju oćeš li da uplatiš da ide sa njima roba, nevezano za Grčku. Za Grčku svakako ako dogovoriš, nego oni sad oće da rade za Roterdam...”.