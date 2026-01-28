Kako je naveo, „neće odgovarati na pitanja suda i tužilaštva“, ali je spreman da odgovara na pitanja svog branioca i ostalih okrivljenih.

Državljanin Srbije Strahinja Savić izjavio je juče da nijesu tačni navodi o navodnom pokušaju njegovog trovanja tokom boravka u pritvoru u Bijelom Polju.

Povodom tog slučaja, Tužilaštvo u Srbiji ranije je podiglo optužnicu u kojoj se navodi da su odbjegli vođa „kavačkog klana“ Radoje Zvicer i vođa „vračarskog klana“ Nikola Vušović, poznat kao Džoni sa Vračara, organizovali plan njegovog trovanja, kako bi ga spriječili da govori o aktivnostima kriminalnih grupa sa kojima je ranije bio povezan.

Savić je, međutim, pred sudom u Beogradu izričito kazao da „nije bilo nikakvog trovanja“, dodajući da mu je „sestra donosila isključivo uobičajenu hranu, bez ikakvih spornih sadržaja“. Istakao je i da je, tokom boravka u pritvoru u Crnoj Gori, bio izložen „pritiscima i ucjenama od strane policije“, navodeći da je od njega traženo da sarađuje kao svjedok.

On se juče prvi put pojavio pred beogradskim sudom nakon izručenja iz Crne Gore, gdje je bio u pritvoru do decembra prošle godine. U postupku protiv pripadnika „vračarskog klana“ tereti se da je Lazaru Iliću pomagao u izvršenju ubistva Aleksandra Šarca u tržnom centru Ušće 2020. godine, što je Savić negirao.

Kako je naveo, „neće odgovarati na pitanja suda i tužilaštva“, ali je spreman da odgovara na pitanja svog branioca i ostalih okrivljenih. Na pitanje sudije Svetlane Aleksić da li je neko uticao na njegovu odluku, Savić je ponovio da „nije bilo trovanja“, već da je „jedini pritisak dolazio od crnogorske policije“.

Njegov branilac Stefan Jokić pitao je da li je tokom boravka u pritvoru imao zdravstvene tegobe, što je Savić negirao, navodeći da je imao adekvatnu zdravstvenu zaštitu i da su hranu dijelili i drugi pritvorenici, bez ikakvih posljedica po zdravlje.

U optužnici Tužilaštva Srbije navodi se da je Savić nakon hapšenja navodno sarađivao sa policijom, zbog čega je, prema tvrdnjama tužilaštva, postao meta kriminalnih struktura. Savić je te navode odbacio, ističući da „nikada nije bio otrovan“ i da su, kako tvrdi, pritisci na njega imali za cilj da ga primoraju na optuživanje drugih osoba.