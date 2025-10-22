Službenici Odjeljenja bezbjednosti Žabljak su sinoć, u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica lišili slobode ukrajinskog državljanina A.K. (43).

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Nakon lociranja, A.K. je lišen slobode shodno međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpola Kišinjev-Moldavija, a po naredbi koju je izdao Viši istražni sud u tom gradu radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio krivična djela: organizovanje ilegalnih migracija i pranje novca na vrlo softiciran način, saopštili su iz UP.

On se sumnjiči da je ova djela počinio posredstvom platformi Telegram i TikTok, dok se plaćanje usluga odvijalo platformom Binance.

Za navedena krivična djela u zakonodavstvu Moldavije je predviđena kazna zatvora u trajanju do 18 godina.

Imenovani će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Bijelom Polju radi određivanja ekstradicionog pritvora.