Službenici Odjeljenja bezbjednosti Žabljak su sinoć, u koordinisanoj akciji zajedno sa službenicima NCB Interpola Podgorica lišili slobode ukrajinskog državljanina A.K. (43).
Nakon lociranja, A.K. je lišen slobode shodno međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao NCB Interpola Kišinjev-Moldavija, a po naredbi koju je izdao Viši istražni sud u tom gradu radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio krivična djela: organizovanje ilegalnih migracija i pranje novca na vrlo softiciran način, saopštili su iz UP.
On se sumnjiči da je ova djela počinio posredstvom platformi Telegram i TikTok, dok se plaćanje usluga odvijalo platformom Binance.
Za navedena krivična djela u zakonodavstvu Moldavije je predviđena kazna zatvora u trajanju do 18 godina.
Imenovani će u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Bijelom Polju radi određivanja ekstradicionog pritvora.