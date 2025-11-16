Iz Uprave policije saopšteno je da je španska policija danas uhapsila državljanina Crne Gore Vladimira Vujotića (41), koji se potražuje po potjernici NCB Interpol Podgorica.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Kako navode, on se potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja, a u vezi predmeta koji je u nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

“Ovaj bjegunac je lociran i uhapšen u Španiji nakon direktne razmjene infomacija između crnogorske i španske policije, a na osnovu podataka do kojih je prethodno došla Uprava policije Crne Gore, koje podatke je potom, u realnom vremenu i efikasno, podijelila sa kolegama iz Policije Kraljevine Španije”, navodi se u saopštenju Uprave policije.