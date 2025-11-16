Iz Uprave policije saopšteno je da je španska policija danas uhapsila državljanina Crne Gore Vladimira Vujotića (41), koji se potražuje po potjernici NCB Interpol Podgorica.
Kako navode, on se potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja, a u vezi predmeta koji je u nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.
“Ovaj bjegunac je lociran i uhapšen u Španiji nakon direktne razmjene infomacija između crnogorske i španske policije, a na osnovu podataka do kojih je prethodno došla Uprava policije Crne Gore, koje podatke je potom, u realnom vremenu i efikasno, podijelila sa kolegama iz Policije Kraljevine Španije”, navodi se u saopštenju Uprave policije.