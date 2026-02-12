SDT je nakon bjekstva Miloša Medenice, koji je pobjegao iz kućnog pritvora uoči izricanja presude, procijenio da postoji realna opasnost i bojazan da će se i Vesna Medenica pridružiti sinu tokom bjekstva zbog čega su dostavili žalbu drugostepenoj sudskoj instanci.

Sutkinja Vesna Kovačević dostavila Upravi policije pisani nalog s jasnim instrukcijama kako da nadziru prvostepeno osuđenu, kojoj je određena sudska mjera - zabrana napuštanja Kolašina

Statistički podaci policije pokazuju da i pored brojnih obavještenja da okrivljeni krše mjere nadzora, sud veoma rijetko određuje pritvor

Predsjednica vijeća Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici Vesna Kovačević dostavila je Upravi policije pisani nalog sa jasnim instrukcijama da tokom obavljanja mjere nadzora ubuduće 24 sata dnevno drži na oku bivšu predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesnu Medenicu, saznaju “Vijesti” od više izvora.

U nalogu, sutkinja Kovačević napisala je upute policiji, gdje ih je, između ostalog, zamolila da “aktivno, odnosno 24 časa dnevno” obavljaju nadzor da li nekadašnja prva žena sudske grane vlasti, nakon što je prvostepeno osuđena na deceniju robije zbog protivzakonitog uticaja, poštuje sudsku mjeru - zabranu napuštanja Kolašina.

To je prvi put da sud u nekom visokoprofilnom predmetu dostavlja pisani nalog s jasnim instrukcijama policiji kako da naprave plan nadzora, tokom trajanja blaže mjere ograničenja slobode kretanja, kako bi obezbijedili prisustvo Vesne Medenice tokom daljeg vođenja krivičnog postupka odnosno da bi se svelo na najmanju mjeru mogućnost da nakon njenog sina pobjegne i ona.

Instrukcije su stigle u susret odluke vijeća Apelacionog suda, koje bi uskoro trebalo da donese stav oko toga da li će preinačiti prvostepeno rješenje suda i Vesnu Medenicu poslati u pritvor Spuža, a kako je to po hitnom postupku, tri dana nakon izricanja prvostepene presude, tražilo Specijalno državno tužilaštvo.

SDT je nakon bjekstva Miloša Medenice, koji je pobjegao iz kućnog pritvora uoči izricanja presude, procijenio da postoji realna opasnost i bojazan da će se i Vesna Medenica pridružiti sinu tokom bjekstva zbog čega su dostavili žalbu drugostepenoj sudskoj instanci.

I pored toga što je riječ o hitnom postupanju, odluka Apelacionog suda još nije donijeta, zbog novog procesnog odugovlačenja odbrane bivše šefice sudske grane vlasti, nalik onom koji se gledao tokom dugogodišnjeg sudskog procesa, koji je doveo do toga da prvostepena odluka bude donijeta tek nakon tri godine i tri mjeseca od podizanja optužnice.

Viši sud u Podgorici saopštio je da je zahtjev advokata Zdenka Tomanovića, da mu se rješenje dostavi isključivo putem redovne pošte “predstavlja očiglednu opstrukciju”, uz objašnjenje da to ne bi rebalo da utiče na procesne nedostatke, jer su Medenica i njen drugi advokat Zdravko Begović uredno dobili spise tako da okrivljenoj “nije povrijeđeno pravo na odbranu”.

Sagovornici “Vijesti” pojasnili su i da je pisani nalog suda stigao kao prvi konkretan rezultat sastanka kod premijera Milojka Spajića, a na kojem su bezbjednosni i vrh pravosuđa, u ponedjeljak dogovorili da ubuduće sud i Ministarstvo pravde dostavljaju policiji pisana uputstva kako i na koji način da u svakom pojedinačnom slučaju obavljaju nadzor sudskih mjera.

Tokom javne polemike, upravo je ovakvu praksu u postupanju na relaciji sud/UP tražio direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, koji je pojašnjavao da je isključivo sud dužan da posebnim nalogom izda precizne instrukcije policiji kako i na koji način da se izvršavaju sudske mjere.

Takvu mogućnost najavio je i ministar pravde Bojan Božović, koji je nakon sastanka u zgradi Vlade, saopštio da je sistem jedinstven u namjeri da se izbori sa izazovima koje donose kompleksni sudski procesi.

On je tog dana najavio da će se “prvi rezultati ovih dogovora biti vidljivi već u narednim danima”...