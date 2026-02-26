Milošević je direktno optužio bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića za prikrivanje ključnih dokaza i pokušaj iznuđivanja iskaza.​ On je u sudnici rekao da je trpio teror od bivšeg GST-a kako bi postao svjedok saradnik protiv Duška Kneževića

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

​U Višem sudu u Podgorici juče je održano ročište za kontrolu optužnice protiv bivšeg viceguvernera Centralne banke Crne Gore (CBCG) Velibora Miloševića i ostalih okrivljenih u predmetu "Atlas".

Milošević je direktno optužio bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića za prikrivanje ključnih dokaza i pokušaj iznuđivanja iskaza.​ On je u sudnici rekao da je trpio teror od bivšeg GST-a kako bi postao svjedok saradnik protiv Duška Kneževića, prenosi Dan.

​"Odbio sam da budem svjedok saradnik uprkos pritiscima i teroru koji sam doživio od Milivoja Katnića. On je od suda sakrio zapisnik o mom saslušanju u istrazi koji u potpunosti ruši ovu optužnicu " izjavio je Milošević, naglašavajući da je sedam godina čekao priliku da pred sudom dokaže da je radio isključivo po zakonu.​

​Njegovi branioci, advokati Nikola Laković i Dragoljub Đukanović, zatražili su obustavu postupka, ističući da se optužnica temelji na "paušalnim tvrdnjama" koje su u direktnoj suprotnosti sa materijalnim dokazima. Kao ključni dokaz odbrana je dostavila službenu mejl korespondenciju iz 2014. i 2015. godine.

​" Dokumentacija koju smo predali sudiji Zoranu Radoviću pokazuje da je Milošević inicirao vanredne i ciljane kontrole Atlas banke. On je bio taj koji je guverneru i najvišem rukovodstvu CBCG predlagao uvođenje privremene uprave, što je najstroža moguća kazna za jednu banku. Nelogično je i apsurdno tvrditi da je štitio Kneževića, a istovremeno tražio najrigoroznije sankcije protiv njegove banke "kazao je advokat Laković.​

​Odbrana je ukazala i na iskaze kontrolora CBCG koji su saslušani tokom istrage. Prema riječima advokata, svi oni su potvrdili da je proces kontrole u Atlas i Invest banci Montenegro (IBM) sproveden profesionalno, te da Milošević nikada nije uticao na sadržaj izvještaja niti sprečavao objektivno informisanje o stanju u tim bankama, prenosi Dan.

​Advokat Laković je tokom ročišta naglasio da Specijalno tužilaštvo nije ponudilo nijedan dokaz da je Velibor Milošević ostvario bilo kakvu materijalnu korist ili da je za svoje postupanje u CBCG primio novac od Duška Kneževića. I ostali okrivljeni tražili su da se postupak obustavi.