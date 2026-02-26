Milošević je direktno optužio bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića za prikrivanje ključnih dokaza i pokušaj iznuđivanja iskaza. On je u sudnici rekao da je trpio teror od bivšeg GST-a kako bi postao svjedok saradnik protiv Duška Kneževića
U Višem sudu u Podgorici juče je održano ročište za kontrolu optužnice protiv bivšeg viceguvernera Centralne banke Crne Gore (CBCG) Velibora Miloševića i ostalih okrivljenih u predmetu "Atlas".
Milošević je direktno optužio bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića za prikrivanje ključnih dokaza i pokušaj iznuđivanja iskaza. On je u sudnici rekao da je trpio teror od bivšeg GST-a kako bi postao svjedok saradnik protiv Duška Kneževića, prenosi Dan.
"Odbio sam da budem svjedok saradnik uprkos pritiscima i teroru koji sam doživio od Milivoja Katnića. On je od suda sakrio zapisnik o mom saslušanju u istrazi koji u potpunosti ruši ovu optužnicu " izjavio je Milošević, naglašavajući da je sedam godina čekao priliku da pred sudom dokaže da je radio isključivo po zakonu.
Njegovi branioci, advokati Nikola Laković i Dragoljub Đukanović, zatražili su obustavu postupka, ističući da se optužnica temelji na "paušalnim tvrdnjama" koje su u direktnoj suprotnosti sa materijalnim dokazima. Kao ključni dokaz odbrana je dostavila službenu mejl korespondenciju iz 2014. i 2015. godine.
" Dokumentacija koju smo predali sudiji Zoranu Radoviću pokazuje da je Milošević inicirao vanredne i ciljane kontrole Atlas banke. On je bio taj koji je guverneru i najvišem rukovodstvu CBCG predlagao uvođenje privremene uprave, što je najstroža moguća kazna za jednu banku. Nelogično je i apsurdno tvrditi da je štitio Kneževića, a istovremeno tražio najrigoroznije sankcije protiv njegove banke "kazao je advokat Laković.
Odbrana je ukazala i na iskaze kontrolora CBCG koji su saslušani tokom istrage. Prema riječima advokata, svi oni su potvrdili da je proces kontrole u Atlas i Invest banci Montenegro (IBM) sproveden profesionalno, te da Milošević nikada nije uticao na sadržaj izvještaja niti sprečavao objektivno informisanje o stanju u tim bankama, prenosi Dan.
Advokat Laković je tokom ročišta naglasio da Specijalno tužilaštvo nije ponudilo nijedan dokaz da je Velibor Milošević ostvario bilo kakvu materijalnu korist ili da je za svoje postupanje u CBCG primio novac od Duška Kneževića. I ostali okrivljeni tražili su da se postupak obustavi.