Najatraktivniji zemljišni kompleks Prva banka Crne Gore, parcelu od 6.286 kvadrata u srcu Miločerskog parka, nadomak Svetoga Stefana prodaje za 4.000.000 eura, 636 eura po kvadratu.

To piše u oglasu u koji su “Vijesti” imal uvid.

Time je banka, u većinskom vlasništvu Aca Đukanovića, konačno objavila cijenu najvrednije zemljišne parcele koju je prije godinu ponovo vratila u svoje vlasništvo, nakon što je prije toga prodala podgoričkoj kompaniji “Easy drive” biznismena Aleksandra Aca Mijajlovića.

“Nepokretnosti su locirane u opštini Budva, na području gradskog naselja Sveti Stefan. Iste se nalaze između naseljske saobraćajnice i Jadranske magistrale. U pitanju je izvorno neizgrađen prostor, obrastao visokom i niskom autohtonom vegetacijom, velike atraktivnosti. Nalazi se u zoni u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje. Za teritoriju Opštine Budva trenutno nema važećeg Prostorno-urbanističkog plana, imajući u vidu da je isti u izradi, a takođe, predmetna lokacija nije obuhvaćena ni planovima nižeg reda”, navodi se u oglasu, pišu Vijesti.

Banka je početkom februara prošle godine vratila u vlasništvo parcelu, koju je prije četiri i po godine prodala Mijajlovićevoj kompaniji.

Kako su “Vijesti” objavile, istog dana, 15. novembra 2021. godine, uvidom u katastarsku evidenciju, Prva banka je preknjižila dvije atraktivne nekretnine - nekadašnje “Titeksovo” odmarališe u Bečićima na građevinsku kompaniju “Bemax”, kao i zemlju u Miločerskom parku na Mijajlovićevu firmu.

Kako je tada pisalo u listu nepokretnosti, 6.286 kvadrata na lokalitetu Miševina, upisano je u vlasništvo podgoričke firme “Easy drive”, a osnov sticanja je bila kupovina. Istovremeno, kao teret na zemlju upisana je bila hipoteka Đukanovićeve banke na iznos od 5,1 milion eura

Mijajlović, jedan od vođa takozvanog Grand klana, nalazi se pod istragom Specijalnog državnog tužilaštva da je dio policijskog narko kartela, koji je švercovao kokain.

Riječ je o zemlji koju je Prva banka preuzela prije gotovo deceniju od firme “San investments”, iza koje je stajao srpski biznismen Stanko Cane Subotić, jer nije vratila kredit od 2,2 miliona eura.

Prva banka je godinama pokušavala da nađe kupca, da bi joj to pošlo za rukom 2021. sa Mijajlovićevom firmom, ali ni taj posao očigledno nije bio uspješan, jer je zemljište ponovo vratila u svoje vlasništvo.

Zemljište u Miločerskom parku je najskuplja nepokretnost koju prodaje banka kada je riječ o parcelama. “Vijesti” su uoči Nove godine objavile cijene parcela, koje je Đukanovićeva banka objavila, jer uglavnom do tada zainteresovani kupci su informacije dobijali na upit. Međutim, jedino cijena nije bila objavljena za parcelu u Miločeru.

Još se traži kupac za veliki neurbanizovani zemljišni kompleks na brdu Košljun iznad Budve od 24.796 kvadrata koji je na prodaji po cijeni od 2.512.700 eura.

Kako se navodi, riječ je o dvije parcele, jedne od 10 hiljada kvadrata čija je cijena 885.140,00 ¤ i druge od 14.796 kvadrata koja je ponuđena po cijeni od 1.627.560 eura.

Zemljišni kompleks u Buljarici, površine 34.997 kvadrata ponuđen je na prodaju za 1.070.300 eura, dok plac od 1.358 kvadrata u Lučicama kod Petrovca se cijeni 420 hiljada eura.

Cijena za urbanizovani plac od 1.925 kvadrata u budvanskom naselju Podkošljun je 750 hiljada eura dok plac od 1.237 kvadrata u naselju Kruševica iznad Petrovca se prodaje za 55 hiljada eura.

Prva banka je ranije objavila cijenu za parcelu od 4.095 kvadrata u naselju Kuljače iznad Svetog Stafana, pa se za atraktivni plac traži 210 hiljada eura.

Više nego povoljno se prodaje 1.600 kvadrata na samom ulazu u Petrovac i to 330 hiljada eura.

Banka je prije nekoliko mjeseci prodala je atraktivnu parcelu na gradskoj zaobilaznici u Budvi tik uz novi poslovni šoping centar “Mega mall” za 2,1 miliona eura.

Dio zemljišnog kompleksa u Miločerskom parku, koji prodaje Prva banka, potražuje i srpska kraljevska porodica Karađorđević, prenose Vijesti.

U katastarskoj evidenciji od 2017. godine stoji teret - zabilježba restitucije u korist prestolonasljednika Aleksandra Karađorđevića i njegove supruge Katarine Karađorđević de Silva pokrenute pred Komisijom za povraćaj i obeštećenje.

Srpska kraljevska porodica pokrenula je postupak restitucije za gotovo cijeli Miločerski park, vilu “Miločer”, dio grada hotela Sveti Stefan, a na listu nekretnina koje potražuju da im se vrati, upisali su i veliki spa centar na samoj Kraljičinoj plaži. Restitucijom su obuhvatili i parcelu u Pržnu, na kojoj se gradi novi hotel “Kraljičina plaža” sa depadansima sa apartmanima za prodaju. Karađorđevići potražuju i dio zemljišnog kompleksa od 22 hiljade kvadrata uknjižen na Opštinu, iznad puta kroz Miločerski park.

Princ Aleksandar II Karađorđević, Katarina Karađorđević i ostali nasljednici su preko svojih advokata još 7. aprila 2005. podnijeli zahtjev da im se vrati cjelokupna imovina u Crnoj Gori.

