Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Specijalno policijsko odjeljenje (SPO) sprovodi akciju u Budvi i Podgorici i prikuplja dokaze protiv više osoba zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja.

“Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Podgorici i Budvi, zbog postojanja osnova sumnje da su učinila krivična djela zloupotreba službenog položaja”, navodi se u saopštenju SDT-a, prenose Vijesti.

Navode da će SDT, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka.