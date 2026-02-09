Sudski savjet će inicijativu da li ima propusta sudova u upućivanju na izdržavanje kazne zatvora, u međuvremenu odbjegle bivše specijalne državne tužiteljke Lidije Mitrović, uputiti Komisiji za pritužbe na nadležno postupanje, saopšteno je iz Akcija za socijalnu pravdu.

“Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je još krajem decembra prošle godine inicijativu Sudskom savjetu u kojoj je zatražila da se ispita da li postoje propusti u postupanju sudova u vezi sa upućivanjem Lidije Mitrović na izdržavanje kazne zatvora”, navode u saopštenju, javlja CdM.

Da je, kako su dodali, Mitrović odbjegla od pravde javnost je saznala tek početkom ovog mjeseca.

“ASP je prethodno prošlog novembra tražila od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) informaciju o prijemu na izdržavanje kazne zatvora bivše tužiteljke Lidije Mitrović. Zahtjev je upućen na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. UIKS je odbio taj zahtjev, uz obrazloženje da se radi o ličnim podacima, na šta se ASP žalila Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, jer nije tražila nikakav lični podatak, već informaciju o prijemu na izdržavanje kazne zatvora”, ističu.

Kako su dalje kazali, nakon što je u medijima krajem novembra prošle godine objavljeno da Lidija Mitrović nije ni upućena na izdržavanje kazne zatvora i da je tražila odlaganje, ASP je uputila inicijativu Sudskom savjetu radi utvrđenja da li ima propusta u postupanju sudova, piše CdM.

“Sudski savjet je na III sjednici održanoj 27. januara razmatrao dopis i zaključio da se isti dostavi Komisiji za pritužbe na nadležno postupanje”, navodi se u kratkom odgovoru Sudskog savjeta ASP-u, kojeg potpisuje predsjednik Savjeta prof. dr. Radoje Korać.

Kazna od sedam mjeseci zatvora Lidiji Mitrović, koja se, kako podsjećaju, sa slobode branila po optužbi za zloupotrebu službenog položaja, postala je pravosnažna početkom maja prošle godine.

“Kako je prije nekoliko dana saopšteno, u Osnovnom sudu u Podgorici je predmet radi izvršenja kazne zatvora za Lidiju Mitrović formiran tri mjeseca kasnije, odnosno 31.07.2025. godine. Na upućenje kazne zatvora osuđena osoba upućuje se takozvanim uputnim aktom od strane osnovnog suda po mjestu prebivališta ili boravišta”, pojašnjavaju, prenosi CdM.

Naglašavaju da je Lidija Mitrović u međuvremenu odbjegla od pravde.

“Prema važećim zakonima, za kaznu zatvora do jedne godine zastarjelost izvršenja nastupa dvije godine od osude. Kao apsolutna zastara računa se kada protekne dvostruko vrijeme”, zaključili su.

Iz Osnovnog suda u Podgorici ranije je saopšteno da je 14. januara izdata naredba za prinudno sprovođenje Mitrović u UIKS, a da ih je policija obavijestila 2. februara da je nijesu našli, piše CdM.

Mitrović se juče obratila javnosti Otvorenim pismom u kome objašnjava zašto je odlučila da ne ide na izdržavanje sedmomjesečne zatvorske kazne.

NCB Interpol Podgorica raspisao je u petak međunarodnu potjernicu za Mitrović, koja je krajem maja prošle godine pravosnažno osuđena na sedam mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja u predmetu „Klap“.