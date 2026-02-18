Mitrović je posljednji imovinski karton predala 16. jula prošle godine, nakon što joj je 1. jula prestala funkcija u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Osuđena bivša specijalna državna tužiteljka Lidija Mitrović, koja je u bjekstvu, mjesečno prihoduje 1.000 eura od izdavanja stanja, a suvlasnik je stana od 96 i garaže od 13 metara kvadratnih, pokazuju podaci koje je prijavila Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK), piše Dan.

Mitrović je posljednji imovinski karton predala 16. jula prošle godine, nakon što joj je 1. jula prestala funkcija u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT).

Prema podacima iz tog imovinskog kartona, Mitrović je u SDT-u bila punih 10 godina.

Ona je prijavila da je tokom sedam mjeseci prošle godine prihodovala po 1.000 eura mjesečno od izdavanja stana. Vlasnica je i “golfa” proizvedenog 2015. godine, kao i 5.000 akcija u barskom “Izboru”.

Njen suprug Predrag Mitrović posjeduje tri pištolja – “tara TM 9”, “zastava M57” i “zastava M70”. On je izvršni direktor firme “Kemoimpeks Montenegro”, gdje mu je osnovna plata prošle godine iznosila 1.300 eura. Mitrović je vlasnik dvije kuće od 106 i 41 kvadrata, garaže od 59 metara kvadratnih koje je naslijedio 2016. godine. Mitrović na računu ima 7.000 eura, a po osnovu kredita sredinom prošle godine dugovao je 7.000 eura.

Bivša tužiteljka je u posljednjem imovinskom kartonu dozvolila ASK da joj kontroliše bankovne račune.

Prema podacima sa MANS-ovog portala “Imovina funkcionera”, Mitrović je u periodu od 2001. do 2015. godine bila sudija u Osnovnom sudu u Podgorici. Nakon što je osnovano SDT, Mitrović je izabrana za specijalnog tužioca.

Protiv specijalne tužiteljke je u toku 2023. godine podnesen optužni predlog zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj u slučaju “Klap” time što je odbacila krivične prijave protiv četiri fizička i jednog pravnog lica primjenjujući institut odloženog gonjenja, a nakon što su ta lica uplatila zaostale dažbine državi. Nakon podizanja optužnog predloga, Tužilački savjet je suspendovao u junu 2023. Pravosnažnom presudom podgoričkog Višeg suda Mitrović je osuđena na sedam mjeseci zatvora.

Mitrović se od početka ovog mjeseca nalazi na potjernici, s obzirom na to da je pobjegla uoči početka izdržavanja zatvorske kazne. Za njeno bjekstvo saznalo se nakon što se nije dobrovoljno javila na izdržavanje zatvorske kazne, nakon čega je policijski službenici nisu zatekli na lokaciji stanovanja i boravka. Ona se potom pismom obratila javnosti u kojem je poručila da ne može prihvatiti odlazak u zatvor zbog presude za koju tvrdi da je nepravedna i zasnovana na montiranom postupku.

Mitrović je naglasila da njena odluka nema veze sa strahom od zatvora ili željom da sačuva lični komfor, već sa, kako navodi, ličnim dostojanstvom i uvjerenjem da je osuđena bez osnova. Smatra da bi dobrovoljni odlazak na izdržavanje kazne značio prihvatanje nepravde i odricanje od borbe za istinu.

Njen suprug Predrag bio je na čelu Uprave za sprečavanje pranja novca i Uprave za dijasporu.