Osumnjičeni da su nezakonitim radnjama oštetili lokalni budžet oko 94.000 eura

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, u okviru planskih i sveobuhvatnih aktivnosti na suzbijanju svih oblika ekonomskog kriminala, sa fokusom na koruptivna krivična djela u državnim i organima lokalne samouprave, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, podnijeli krivičnu prijavu protiv bivšeg izvršnog direktora i bivših članova Odbora direktora privrednog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Nikšić, zbog sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, saopštili su iz policije.



Na osnovu preduzetih dokaznih mjera i radnji, izuzete i analizirane poslovne dokumentacije, kao i prikupljenih obavještenja, policijski službenici su došli do osnovane sumnje da je bivši izvršni direktor ovog privrednog društva V.V. (70) izvršio navedeno krivično djelo na način što je u periodu od 2017. do 2021. godine, zloupotrebom svog službenog položaja, bez pravnog osnova i bez znanja i odobrenja Odbora direktora, za sebe i tehničkog direktora otvorio podračune redovnog računa privrednog društva kod jedne poslovne banke, te pribavio business debit platne kartice koje su korišćene u privatne svrhe.

Osumnjičeni je na taj način za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 53.794 eura, a za drugo lice 9.644 eura, čime je ovom privrednom društvu pričinjena šteta u ukupnom iznosu od 63.438 eura, navode iz UP.



Takođe, osnovano se sumnja da su bivši članovi Odbora direktora ovog privrednog društva iz perioda 2019–2021. godine, i to G.S. (54), B.Č. (64), T.O. (48) i V.B. (79), izvršili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju na način što su u martu 2021. godine donijeli odluku o usvajanju zahtjeva za sporazumni raskid radnog odnosa izvršnog direktora V.V., na osnovu koje je u maju 2021. godine zaključen sporazum o prestanku radnog odnosa, te mu po tom osnovu isplaćena otpremnina u iznosu od 30.600 eura, iako je u istom mjesecu stekao uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju. Na taj način su imenovanom pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 30.600 eura, na štetu privrednog društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Nikšić.

Opisanim protivpravnim radnjama bivši organi upravljanja ovog privrednog društva pričinili su istom značajnu materijalnu štetu u ukupnom iznosu od oko 94.000 eura, zaključuju iz policije.





