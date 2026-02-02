Iz Uprave policije je saopšteno da su njihovi službenici u mjestu Petrovići, u opštini Nikšić, kontrolisali vozilo u vlasništvu jedne rent-a-car agencije iz Bara, kojim je upravljao F.G. (29), državljanin Turske, sa privremenim boravkom u Budvi.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenici Regionalnog centra granične policije "Centar" uhapsili su državljanina Turske osumnjičenog za krijumčarenje pet državljana Avganistana.

"Kontrolom je utvrđeno da se u vozilu, osim F.G., nalazilo još pet lica koja kod sebe nijesu posjedovala lična dokumenta a koja su nakon dovođenja u službene prostorije identifikovana kao: D.M.A. (36), A.M. (30), F.A. (37), A.E. (36) i D.M. (30), državljani Avganistana", saopšteno je iz policije.

Dodaje se da je utvrđeno da je turski državljanin F.G., kako se sumnja, imao namjeru da grupu migranata preveze iz Spuža do granice sa Bosnom i Hercegovinom, za novčani iznos od 500 eura, te da ih ilegalnim putem, pješačkim stazama, prevede iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, zaobilazeći granične prelaze i policijske kontrole.

"Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, F.G. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, te je naloženo da se od istog privremeno oduzme vozilo kojim je upravljao u trenutku predmetnog događaja", saopšteno je.

F.G. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću na dalje postupanje.