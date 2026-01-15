Policija iz Nikšića obezbijedila je dokaze i identifikovala lica A.K. (18), D.A. (18), kao i dva maloljetna lica stara 15 i 16 godina kao izvršioce, a koji su višestruki povratnici u vršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su tokom januara rasvijetlili pet teških krađa, koji su događaji bili registrovani po nepoznatom počiniocu, saopštili su iz policije.

"Postupajući po prijavama više vlasnika putničkih motornih vozila, da su im iz unutrašnjosti istih otuđeni mobilni telefoni, novčanici i druge lične stvari, kao i po prijavi jednog građanina da je izvršena provala pomoćnog objekta u njegovom vlasništvu iz kojeg je otuđen agregat, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju identifikacije počinilaca", saopštili su iz UP.



Nakon preduzetih policijskih aktivnosti policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić obezbijedili su dokaze i identifikovali lica A.K. (18), D.A. (18), kao i dva maloljetna lica stara 15 i 16 godina kao izvršioce, a koji su višestruki povratnici u vršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta.

Po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću policijski službenici su protiv A.K. i D.A. podnijeli krivičnu prijavu zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teška krađa u produženom trajanju i lišili ih slobode. Protiv dva osumnjičena maloljetnika podnijeta je krivična prijava zbog sumnje da su izvršili isto krivično djelo, u redovnom postupku.

U odnosu na prijavu otuđenja agregata, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su kao izvršioca identifikovali lice A.V. (21).

Po nalogu postupajućeg tužioca u ovom predmetu, protiv A.V. je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

Dio otuđenih stvari je pronađen i vraćen vlasnicima.