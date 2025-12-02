Zbog zanemarivanja djece, prekršajno su procesuirani njihovi roditelji, saopštilu su iz policije.

Službenici Regionalnog Centra bezbjednosti ,,Zapad’’ – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić rasvijetili su pet imovinskih delikata – četiri krivična djela teška krađa i jedna krivično djelo teška krađa u pokušaju na naročito opasan ili drzak način.

Za izvršenje ovih krivičnih djela sumnjiče se dva maloljetna lica starosti ispod 14 godina. Zbog zanemarivanja djece, prekršajno su procesuirani njihovi roditelji, saopštili su iz policije.

Sumnja se da su maloljetnici počinili ova krivična djela na teritoriji Nikšića, krajem oktobra i početkom novembra ove godine, i to na način što su provaljivali u objekte uslužnih djelatnosti – kiosk, butik, kafe bar i objekat brze hrane, odakle su otuđivali novac, u ukupnom iznosu od oko 500 eura, kao i razne artikle. Oni su osim toga, kako se sumnja, na naročito drzak način pokušali da izvrše tešku krađu na štetu jednog lica, u čemu nisu uspjeli, navode iz UP.

Policijski službenici su, nakon prijave događaja, preduzeli policijsko – operativne mjere i radnje na njihovom rasvjetljavanju, koje su dovele do identifikovanja dva maloljetna lica a koja su, zbog starosti ispod 14 godina, krivično neodgovorna.

O svemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je izvršio pravnu kvalifikaciju prijavljenih događaja.

Policija je preduzela dalje mjere i radnje, te je protiv zakonskih zastupnika dva maloljetna lica – njihovih roditelja podnijela prekršajne prijave nadležnom Sudu za prekršaje, shodno Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, zbog zanemarivanja djece.