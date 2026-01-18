Policija u Nikšiću spriječila nezakonito prevođenje migranata iz Podgorice prema Bosni i Hercegovini. Osumnjičeni Pakistanac H. R. lišen je slobode po nalogu tužioca i zadržan do 72 sata.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Policijski službenici Regionalnog centra granične policije „Centar“ – Stanice granične policije I Nikšić, su u nastavku višemjesečnih operativnih aktivnosti usmjerenih na mapiranje ruta kretanja migranata, sprečavanje nezakonitog prelaska državne granice i otkrivanje potencijalnih krijumčara migranata, uhapsili državljanina Pakistana osumnjičenog za krijumčarenje šest lica iz Indije, Bangladeša, Egipta i Sirije, među kojima i tri maloljetna lica.

Naime, preduzimajući aktivnosti na terenu, policijski službenici su u graničnom pojasu, u mjestu Kljakovica, uočili i kontrolisali sedam lica, koja su nakon dovođenja u službene prostorije identifikovana kao H. R. (18) iz Pakistana, S. H. (36) i S. G. (39) iz Indije, M. A. (26) iz Bangladeša, dva maloljetna lica starosti 15 i 16 godina iz Egipta, kao i jedno maloljetno lice starosti 17 godina iz Sirije.

Nakon prikupljenih obavještenja i sprovedene kriminalističke obrade, utvrđeno je da je Pakistanac H. R., kako se sumnja, navedenu grupu migranata sačekao na teritoriji Podgorice, s namjerom da ih na nezakonit način, izbjegavajući policijske kontrole i zvanične granične prelaze, sprovede na teritoriju Bosne i Hercegovine, sa krajnjim ciljem dolaska u Republiku Italiju.

Takođe, sprovedenom kriminalističkom obradom utvrđeno je da je H. R., od ranije poznat policijskim službenicima zbog nezakonitog prelaska državne granice 1. januara 2026. godine, kada je zatečen prilikom nezakonitog prelaska iz Bosne i Hercegovine u Crnu Goru.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, H. R. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Nakon saslušanja, državni tužilac je osumnjičenom odredio zadržavanje u trajanju do 72 sata.