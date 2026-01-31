Oko 350 učenika Srednje mješovite škole Golubovci od 2. februara imaće siguran i redovan đački prevoz

Izvor: Instagram/Screenshot/gradskiprevoz_glavnigrad

Glavni grad Podgorica obezbijedio je besplatan prevoz za učenike koji svakodnevno putuju iz Podgorice kako bi pohađali nastavu u Zeti, čime je riješeno pitanje bezbjednog i redovnog dolaska učenika u školu.

„Na inicijativu ministarke prosvjete, nauke i inovacija prof. dr Anđele Jakšić Stojanović i direktora Srednje mješovite škole Golubovci Dražena Boričića, gradonačelnik Podgorice prof. dr Saša Mujović organizovao je sastanak sa preduzećem Putevi d.o.o.. U dogovoru sa direktorom Radošem Zečevićem donijeta je odluka o uspostavljanju đačkog prevoza za učenike iz Podgorice prema Zeti“, saopšteno je iz Glavnog grada.

Prevoz će koristiti oko 350 učenika koji pohađaju nastavu u Zeti, a sredstva za besplatan prevoz obezbijedio je Glavni grad. Realizaciju prevoza preduzeće Putevi d.o.o. počeće od ponedjeljka, 2. februara.

„Direktor škole, roditelji i učenici izrazili su zahvalnost gradonačelniku Mujoviću i direktoru Puteva Zečeviću na odgovornom pristupu, brzoj saradnji i pronalaženju rješenja koje će značajno olakšati svakodnevno funkcionisanje učenika Srednje mješovite škole u Golubovcima“, zaključuje se u saopštenju.