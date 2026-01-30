Ministar pravde Bojan Božović saopštio je da je Ministarstvo pravde odobrilo raspisivanje međunarodne potjernice za Milošem Medenicom, koji je u bjekstvu nakon prvostepene presude na deset godina i dva mjeseca zatvora.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

U emisiji „Okvir“ na TVCG, Božović je ocijenio da Medeničino bjekstvo predstavlja ozbiljan udar na pravni poredak i povjerenje u institucije, ističući da ovakav slučaj zahtijeva temeljnu reakciju nadležnih organa.

Prema njegovim riječima, Zakon o krivičnom postupku jasno propisuje da je Uprava policije zadužena za sprovođenje mjera nadzora, ali je naglasio da je njihova efikasna primjena otežana zbog postojećeg sistema i načina na koji su te mjere koncipirane.

Božović je podsjetio da su Pokret Evropa sad i Demokratska Crna Gora ranije inicirali zakonske izmjene kojima bi se pritvor za okrivljene za najteža krivična djela produžio sa tri na pet godina, ali da taj prijedlog nije naišao na podršku ostalih političkih subjekata.

Komentarišući okolnosti bjekstva, ministar je poručio da ne želi da iznosi pretpostavke o eventualnoj ulozi organizovanih kriminalnih struktura, te da očekuje da će nadležni državni organi u nastavku postupka rasvijetliti sve relevantne činjenice.