Izvor: Savjet za građansku kontrolu policije

Savjet za građansku kontrolu rada policije pokrenuo je provjeru postupanja policije nakon medijskih navoda da se traga za Milošem Medenicom, iako se on u tom trenutku nalazio u kućnom pritvoru.

Kako je saopštio predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije prof. dr Dražen Cerović , postupak je pokrenut po sopstvenoj inicijativi Savjeta, nakon što su mediji objavili informaciju da policija traži Medenicu, koji je 28. januara 2026. godine osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora zbog krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije.

“Savjet će u okviru postupka utvrđivati da li su policijski službenici postupali u skladu sa zakonom i važećim procedurama”, saopštio je Cerović.