Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Višem sudu u Podgorici danas je počelo iznošenje završnih riječi advokata odbrane u predmetu protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, pišu Vijesti.

Advokati Zdravko Begović i Zdenko Tomanović predložili su da se Medenica oslobodi optužbe.

Pred specijalnim vijećem sutkinje Vesne Kovačević, specijalni tužilac Jovan Vukotić juče je u završnoj riječi u Višem sudu u Podgorici rekao da okrivljena Vesna Medenica nije bila obični član kriminalne organizacije njenog sina Miloša Medenice, već da je predstavljala institucionalnu zaštitu, koja se i te kako interesovala kako za parnične tako i za krivične predmete.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je u završnoj riječi tražilo po 20 godina zatvora za Vesnu i Miloša Medenicu, rekao je specijalni tužilac Vukas Radonjić. Osim toga, predložili su i novčane kazne od po 100.000 eura.

Begović je danas rekao da su predlogom SDT-a da se Medenica osudi na 20 godina zatvora, “svi branioci izgubili tlo pod nogama”.

Kazao je da je dugo u sudnici, ali da je “iznenađen predloženom drakonskom kaznom”.

“Nije lako braniti Vesnu Medenicu kada su joj svi okrenuli leđa, osim onih u njenoj kući. Nema dokaza da je izvršila krivična djela. Predlažem da je sud oslobodi od optužbe. Tokom sudskog postupka, SDT nije otklonilo sumnju. Najopasniji je trenutak kada javnost od suda traži da neko bude osuđen. U spisima predmeta nema dokaza da je imala bilo kakav kontakt sa članovima kriminalne organizacije”, kazao je Begović.

Advokat Tomanović je istakao da je politička potreba da Medenica bude osuđena.

Rekao je da je politički vrh protiv nje.

“Medenica nikada nije imala skaj aplikaciju, niti je slala poruke. SDT je trebao da dokaže svaki element bića krivičnog djela, da je bila svjesna da učestvuje u kriminalnoj organizaciji. Ne postoji indicija da je bilo što planirala” rekao je Tomanović.

Advokat Stefan Jovanović, branilac Miloša Medenice, predložio je sudu oslobađajuću presudu.

Predložio je i mjeru da se Miloš Medenica dva puta dnevno javlja u policiju i da ne napušta grad.

“Skaj materijal ne može biti dokaz za osuđujuću presudu, u nedostaku materijalnih dokaza”, rekao je on.

Posebno je naglasio da niko od 38 svjedoka nije saslušan da bi se potvrdilo krivično djelo omogućavanje uživanja droge.

Rekao je da niko nije saslušan ni u sudi ni u SDT-u.

“Nema imena. Nema droge. SDT tvrdi da je to kokain. Ne može se vještačiti droga sa fotografija”, rekao je Jovanović.

Sutkinja Vesna Kovačević je dala pauzu, nakon čega će advokati odbrane nastaviti sa davanjem završnih riječi.