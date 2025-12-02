Sudija Vesna Kovačević je završne riječi zakazala za 11. i 12. decembar.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je nastavljeno suđenje u postupku koji se vodi protiv Miloša Medenice, Vesne Medenice i grupe. Sudija Vesna Kovačević je završne riječi zakazala za 11. i 12. decembar, prenosi Dan.

Sud je odbio da kao dokaz sprovede dodatne "SKY" poruke koje je na danšnjem ročištu najavio tužilac Jovan Vukotić.

Advokati iz redova odbrane su negodovali kada je tužilac rekao da će SDT imati još dokaznih predloga u vidu SKY poruka.

Oni su ukazali da je ovako i na jednom od prethodnih ročišta umjesto završnih riječi SDT najavilo još "SKY" poruka.

Tužilac Vukotić je rekao da se radi o obimnom materijalu i da su neke poruke sad uočili, jer su neka imema u porukama povezali sa određenim stvrima i osobama, navodi Dan.

Advokat Miloš Vuksanović je naglasio je da je ovo dokaz iz zasjede. On je sudu kazao da SDT ili nema sve "SKY" poruke ili ih krije. Dodao je da SDT nema ili krije i poruke koje idu u korist odbrani. Sa njim su bili saglasni advokati iz redova odbrane.

Tužilac Vukotić je rekao da te poruke postoje u sirovom materijalu koji je dostavljen sudu a da je sud zatražio izdvajanje najbitnijih poruka.

Advokati su predložili da sud sprovede sirovi SKY i čita poruku po poruku, sa njima su bili saglasni tužioci Vukas Radonjuć i Jovan Vukotić, piše Dan.

Sud je to odbio. Odbio je i da se sprovedu kao dokaz i dodatne SKY poruke koje je tužilac danas naveo.

Stav suda je da je SDT od ranije imalo te poruke i da da su bitne bi ih u ranijoj fazi postupka dostavilo.

Vještak ekonomako finansijske struke je kazao da nema dokaza da su predmetne cigarete, koje su dio optužbi, napustile Crnu Goru, ali ni da su prodavane u Crnoj Gori.

Podsjećamo, osim Vesne i Miloša Medenice, na optuženičkoj klupi su i Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma "Kopad kompani" iz Nikšića.

Oni se terete za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, produženo krivično djelo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška tjelesna povreda i sprečavanje dokazivanja.