Objavljen nastavak "SKY" poruka (audio) za koje SDT tvrdi da ih je slao vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer.

Izvor: Kurir

U ovom dijelu poruka Zvicer navodno komunicira sa otetim "škaljarcem" kojeg od ranije u SKY komunikaciji oslovljavaju sa "Mile" i "Kapetan".

U ovoj komunikaciji se čuje kako navodno oteti "škaljarac" odgovara Zviceru na pitanja povodom pokušaja ubistva za koje su u Ukrajini osumnjičeni Baranin Stefan Đukić Mandić i grupa, piše Dan.

Podsjećamo, nakon atentata na Radoja Zvicera, koji se dogodio 26. maja 2020. godine u Kijevu, saradnik škaljarskog klana Stefan Đukić (Mandić) i njegova grupa imali su intenzivnu komunikaciju, koju su nakon hapšenja nastavili da vode iz zatvora sa službenikom ukrajinske policije. Sve se, kako navodi istraga, odvijalo preko kriptovane "SKY" komunikacije a tu navodnu kominikaciju je objavio ranije portal DAN. (To možete pročitati OVDJE).

U sklopu istrage o ovom slučaju, priveden je i službenik ukrajinske policije. Kako je Dan ranije pisao, u sklopu istrage o pokušaju ubistva Zvicera utvrđeno je da su napadači trebali da dobiju oko 600.000 eura. Kao motiv pokušaja likvidacije Zvicera navodi se osveta za ubistvo Igora Dedovića Stevana Stamatovića u Atini. Napadači su, kako su mediji objavili, dobili oko pola miliona za izvršenje ovog krivičnog djela, a navodno i više od 100.000 za troškove boravka u Ukrajini, javlja Dan.