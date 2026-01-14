U javnost su dospjele audio-poruke sa kriptovane Skaj aplikacije za koje Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da ih je slao Radoje Zvicer, navodni vođa "kavačkog klana".

Izvor: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Dio audio poruka za koje tužilaštvo vrdi da ih je slao vođa "kavačkog" klana Radoje Zvicer, a u kojima se govori o ratu klanova gdie navodi da su "škaljarci" započeli sukob, dospio je u javnost, a radi se o djelu dokaznog materijala u sudskim postupcima koji se vodi pred nadležnim Višim sudom u Podgorici.

Portal Dan ekskluzivno je objavio audio-poruke sa aplikacije Skaj, za koje SDT tvrdi da ih je slao odbjegli Zvicer.

U porukama koje su dio sudskih spisa, navodno se čuje kako Zvicer otetom pripadniku "škaljarskog klana" Miletu Raduloviću Kapetanu, u komunikaciji označenom kao "Mile", govori da je rat između dva klana počeo nakon, kako je rekao, ubistava nedužnih ljudi.

Belivuk i Miljković oteli Kapetana, sa Zvicerom bio na vezi U to vrijeme Veljko Belivuk i Marko Miljković, prema navodima tužilaštva, oteli su škaljarca Mileta Radulovića zvanog Kapetan, a Zvicer je navodno s njim komunicirao upravo preko kriptovane telefonske aplikacije. On je otet 14. oktobra 2020. i njega su zarobljenog držali Belivuk i Miljković, i kako se sumnja, pokušavali da namame "škaljarce" da bi ih likvidirali. Na dan kada je otet u Spužu su ubijeni Damir Hodžić i Adis Spahić, kao i Lazar Vukićević koji je namamljen i ubijen u kući u Ritopeku.

Kako je navedeno u dokumentaciji SDT, PIN 8MA869 u Skaj komunikaciji navodno je koristio upravo Zvicer, a sa tog naloga su, prema tvrdnjama tužilaštva, poslate audio-poruke koje se sada nalaze među glavnim dokazima protiv pripadnika i saradnika "kavačkog klana".

Podsjećamo da su svi navedeni materijali dio dokaznog postupka u predmetima koji su i dalje u toku, te da se protiv optuženih vodi sudski proces u kojem važi pretpostavka nevinosti do donošenja pravosnažne sudske odluke.

Poruke prenosimo u cjelosti:

"Za njih nema kraja rata dok su živi"

Među porukama nalazi se više šokantnih audio-zapisa. U jednoj od njih, navodno, Zvicer poručuje.

"Te koji su okrvavili ruke i ubijali našu braću, bez ičega, bez ikakvog povoda, te ćeš da nam daš. Za njih okončavanja rata dok su živi nema", poručuje Zvicer.

U drugoj poruci, kako se navodi, on govori o samom početku sukoba.

"A znaš li ti kako je počeo rat, jadan ne bio. Znaš li da ste ubili vi momka koji prodaje cigare? Znaš li da ste ubili još dva momka na ostrvu… da ste pucali čovjeku u leđa… sve su ovo Vukotići započeli. Isto tako ko što hoćeš da izađeš iz rata, da te mi pustimo da ideš da živiš sa svojom ženom i djecom, tako oćemi i mi. Mi smo svi porodični ljudi i oćemi da završimo ovaj rat koji ste vi počeli. Pa to što ste vi bili budale i napadali na poštene i normalne momke koji šetaju po gradu, to je vaš problem sad što vas fali 80 posto", navodi Zvicer.

Zvicer u porukama, kako se tvrdi, govori i o napadima na porodice i starije osobe.

"Čudno to da general vojske ne zna ko ubija za njega. Baš me čudi to. Poslali ste one Kolumbijce da upadaju u kuću đe je žena od 80 godina… Mene ste isfiskali pred djecom. Ubili ste onoga na Bežaniji pred djecom", navodi Zvicer.

"Ako budeš lagao, priče više nema"

U jednoj od poruka navodno se čuje i ultimativni ton.

"Mi smo se svi ovdje dogovorili. Ako budeš lagao mi dalje a tobom pričati nećemo. To da ti bude jasno. Nama je laganja preko glave s vaše strane i podmicanja svega", poručuje Zvicer.

Sa druge strane, u porukama koje navodno šalje oteti "škaljarac", čuju se molbe i pokušaji dogovora.

"Ja sad konkretno na određena pitanja ja ne mogu da odgovorim. Ali znam da mogu da završim rat, ako je to obostrano i ako je to da vi meni opraštate život. Onda siguran budi da neću istati dužan i da ćemo sve završit, da niko nikad više ne pomisli bilo što za vas", šalje oteti "škaljarac".

U više navrata on, kako se navodi, ponavlja da nije učestvovao u ratu i da može da utiče na njegovo okončanje, ali da mu je potrebno vrijeme.

"Ako ti uradiš sve to ko što si rekao i ako te mi pustimo, kako mi da ti vjerujemo. Kako mi da ti vjerujemo sjutra da se nećeš ti zabit u Brazil ili na Kubu i da ti nas rokaš, da ubijaš nam roditelje. Zapitaš li se ti što smo mi tebe uradili u životu. Jesmo mi uradili tebi nekad nešto. Jesam li ja pao s tobom, nagovarali me Njemci da ja tebe tamo spomenem, ja uzeo na mene djela kako uzimaju ljudi", pita navodno Zvicer, na šta mu oteti škaljarac odgovara:

"Ja to sve znam. I da si mi poslao pismo da ćeš da prihvatiš na sebe. Ja sam ostao da ležim četiri godine tamo i kad sam izašao došli ste da se vidimo. I zbog toga ja nikad nisam imao ni jednu grku s tobom, niti bilo kakvu riječ protiv tebe. Bilo što ti odlučiš to će tako biti, to više nema izbora. Samo ako može da me, ako treba da stradam, da me ne mučite. A drugo što se tiče svega ostalog ja mogu da utičem da se rat završi, ali mi treba određeno vrijeme jer to ne mogu u sekund. Što se tiče Bara niko nije prijetnja, sto se tiče bilo čega niko neće da više bude prijetnja. Ja stvarno u ratu nisam učestvovao. Za dalje ako se planira da se rat završi ja tu mogu dosta da uradim, samo mi treba vremena i da dajem riječ da će to tako da bude, da niko nikada ne brine o tome da neće biti tako i da svi mogu normalno da zive", odgovara oteti škaljarac.

U narednoj poruci, kako se može čuti, Zvicer, prema navodima tužilaštva, odgovara kratko: "Ti kao da nisi služio vojsku pa ti ne vidiš da je rat završen."