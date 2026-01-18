Blažo Marković je, s druge strane, tvrdio da je Zvicer već u FBI-u i Europolu lociran i da je pod nadzorom.

Da li su vođe kriminalnih klanova sa Balkana ojačali do te mjere da su u senku bacili i Sicilijance, ili je to samo utisak koji stičemo jer svakodnevno čitamo šokantne vijesti?

Posljednja velika akcija hapšenja španske policije ponovo je vratila u fokus balkanske mafijaške strukture, a sve ukazuje na to da “pipci” Balkanskog kartela i dalje snažno djeluju. U medije su dospjele i “Sky” poruke koje su dio sudskih spisa, a u kojima se navodno čuje kako Radoje Zvicer, lider Kavačkog klana, otetom pripadniku Škaljarskog klana Miletu Raduloviću, poznatom kao “Kapetan” i u komunikaciji označenom kao “Mile”, govori da je rat između klanova počeo nakon, kako je rekao, ubistava nedužnih ljudi.

O ovoj temi govorili su gosti emisije “Puls Srbije” – Blažo Marković iz pokreta “Novi ljudi nova snaga Srbije” i novinarka Kurira Slađana Nedeljković.

Nedeljković je istakla problem sa regulativom aplikacije “Sky” u našem zakonodavnom sistemu, navodeći da su brojni slučajevi komunikacije preko ove kodirane aplikacije ranije otkriveni, od Božidara Stolića, bivšeg funkcionera MUP-a, do Dijane Hrkalović i drugih koji su koristili ovu platformu.

“Imamo problem što u našem zakonodavnom sistemu aplikacija ‘Sky’ nije regulisana. Od Božidara Stolića, bivšeg funkcionera MUP-a, preko Dijane Hrkalović i svih onih koji su komunicirali putem ove kodirane aplikacije. Dolazimo i do saznanja da su policajci razotkrili mnoga slična krivična djela”, kazala je Nedeljković.

Ona je dodala da je Zvicer veoma mudar i da tačno zna kome šalje poruke preko “Sky” aplikacije. To, prema njenim riječima, ne mora nužno značiti da on traži kraj rata, već da je to moguće i kao šifrovana poruka određenim pripadnicima Škaljarskog klana. Prema informacijama koje je dobila od izvora bliskih istrazi, pripadnici Škaljarskog klana su navodno u većem gubitku, jer su imali mnogo likvidacija.

Nedeljković je istakla i da izvor blizak istrazi smatra da će se rat uskoro okončati, ali dokle god traje tržište kokaina, rat neće stati.

“Mislim da će mnogobrojne žrtve biti upravo ono što će nam govoriti o tome da rat i dalje traje. Takođe, nismo stali na put Radoju Zviceru i sve dok je on u bekstvu, pipci Kavačkog klana će i dalje raditi. Napomenula bih da nam o tome svjedoče i mnogobrojne zaplene. Prepiske su od 2020. godine do sada. Već od 2020, kada je bila pandemija, pripadnici Škaljarskog i Kavačkog klana su iskoristili to vrijeme kada je policija bila usresređena na koronu”, rekla je Nedeljković.

Blažo Marković je, s druge strane, tvrdio da je Zvicer već u FBI-u i Europolu lociran i da je pod nadzorom.

“Ovde je jedan takozvani vođa klana pušten na slobodu i ubijen je. Ko je dao likvidatoru informaciju da je pušten? Zvicer nije mogao da radi ako nema političku podršku. Oni su glavni organizatori svega, a oni su izvođači. Ne može Zvicer da bude toliko mudar”, izjavio je Marković.