Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata A.C., zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

"Sumnja se da je A.C. 6. januara, u putničkom vozilu, prilikom izlaska sa parking prostora iza Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, zatvorenom šakom udario u predjelu nosa svoju emotivnu partnerku N.V., nakon čega je, krećući se Moskovskom ulicom, upravljao vozilom jednom rukom dok ju je drugom rukom više puta udarao", navodi ODT Podgorica u svom saopštenju.

Takođe se sumnja da je, nakon zaustavljanja vozila pored puta, rukama uhvatio N.V. za vrat i počeo da je guši.