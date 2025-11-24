Osumnjičenom je na teret stavljeno da je dana 21.11.2025.godine, u večernjim časovima, upotrebom fizičke snage provalio ulazna vrata porodične kuće oštećene, ušao u kuću i nakon kraće rasprave i svađe, oštećenoj uputio riječi prijetnje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sutkinja za istragu Osnovnog suda u Bijelom Polju Gorica Đalović odredila je danas pritvor do 30 dana D.J. iz Kolašina, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodicnoj zajednici, kako prenose Vijesti.

Osumnjičenom je na teret stavljeno da je dana 21.11.2025.godine, u večernjim časovima, upotrebom fizičke snage provalio ulazna vrata porodične kuće oštećene, ušao u kuću i nakon kraće rasprave i svađe, oštećenoj uputio riječi prijetnje: "Ubiću te, k…. , nastavila si posao koji si radila, ne odgovaraš mi na poruke, a drugima pišeš", a zatim joj zadao više udaraca zatvorenom šakom po glavi i tijelu, nakon čega je, kada je oštećena pokušala da pozove policiju, iščupao kablo od fiksnog telefona i polomio isti, a kada je oštećena ušla u toalet, kako bi pokušala da pozove policiju, polomio je ogledalo koje se nalazilo u toaletu i iz ruku joj je uzeo mobilni telefon i bacio ga u šporet na čvrsto gorivo i nastavio da joj zadaje udarce po glavi i tijelu, čime je oštećenoj nanio povrede.

Pritvor je, kako je rečeno "Vijestima" iz Osnovnog suda određen zbog posebnih okolnosti koje ukazuju da na strani okrivljenog postoji realna i ozbiljna opasnost da će, ukoliko bi se našao na slobodi, izvršiti krivično djelo kojim prijeti ili ponoviti krivično djelo koje mu je stavljeno na teret.