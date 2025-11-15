Šaranović je u julu, tokom ministarskog sata u Skupštini Crne Gore, izjavio da posjeduje operativne podatke prema kojima je Delić počinio ubistvo po nalogu bivšeg funkcionera SDB-a Darka Belog Raspopovića i preminulog biznismena Brana Mićunovića.

Izvor: Uprava policije

Više državno tužilaštvo u Podgorici provjerava tvrdnje ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da je Budvanin Ivan Delić 31. maja 2000. godine ubio nekadašnjeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost predsjednika Crne Gore, Gorana Žugića.

Šaranović je u julu, tokom ministarskog sata u Skupštini Crne Gore, izjavio da posjeduje operativne podatke prema kojima je Delić počinio ubistvo po nalogu bivšeg funkcionera SDB-a Darka Belog Raspopovića i preminulog biznismena Brana Mićunovića. Ministar je tom prilikom dostavio podatke Višem državnom tužilaštvu, gdje je saslušan u svojstvu svjedoka.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, dostavljene informacije su operativne prirode i ne predstavljaju dokaz u pravnom smislu. Predmet se i dalje vodi protiv N.N. lica, a Delić nema status osumnjičenog.

– U predmetu formiranom zbog krivičnog djela ubistvo, izvršenog na štetu G.Ž., D.Š. je saslušan kao svjedok i dostavio operativne informacije koje će tužilaštvo provjeriti – navodi se u saopštenju Višeg državnog tužilaštva.

Delićevi advokati ističu da je njegovo saslušanje proteklo očekivano, bez dokaza koji bi ga teretili, te da je zbog ministarskih tvrdnji ugrožena sigurnost porodice osumnjičenog.

Porodica Belog Raspopovića, koji je ubijen 2001. godine, izrazila je ogorčenost zbog neprovjerenih tvrdnji, naglašavajući da ministarske izjave mogu imati ozbiljne posljedice po članove porodice pokojnog Raspopovića.

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković ranije je upozorio da političari često iznose operativne podatke bez konkretnih dokaza, te da tužilaštvo u takvim slučajevima provodi provjere kako bi se utvrdila njihova vjerodostojnost.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović takođe je u parlamentu govorio o Delićevom navodnom učešću u ubistvu Žugića, povezujući ga sa bivšim funkcionerima i kriminalnim aktivnostima grupe koju su navodno činili Raspopović i Mićunović.

Za sada, slučaj ostaje u fazi istrage, a Više državno tužilaštvo nastavlja da provjerava sve navode i prikupi dokaze koji bi eventualno mogli potvrditi ili opovrgnuti tvrdnje ministra Šaranovića.