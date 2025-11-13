Odbrana Ivana Delića reagovala je nakon potvrde vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića u emisiji “Načisto” da ovaj Budvanin nema veze sa ubistvom Gorana Žugića, kako su to tvrdili ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i Boris Bogdanović.

Izvor: Uprava policije

"Ovakav narativ se mogao čuti u zakonodavnom domu i ranije, te nadležno tužilaštvo nije gubilo vrijeme, već je takve navode provjerilo i rezultat preduzetih provjera je da Ivan Delic nema status čak ni osumnjičenog lica, niti je isti saslušavan ovim povodom, već se istraga za odnosni krivično-pravni događaj vodi u odnosu na NN lice." Navedeno je nedavno potvrdio i prvi čovjek tuzilaštva gostujući u emisiji na TV "Vijesti".

Na kraju, posebno ističemo, da ovakve izjave jedino mogu imati za posljedicu ugrožavanje članova porodice Delić, navodi odbrana Delića.

Marković je u emisiji “Načisto” podsjetio da su mnogi političari izjavljivali da imaju određene dokaze I informacije, ali kada su ih pozivali, u nijednom od tih slučajeva nijesu imali konkretan dokaz.

"Pozivali smo Dritana Abazovića, ministra Šaranovića koji je prezentovao u Skupštini upravo određene informacije. On nam je dao samo operativne informacije", kazao je Marković, naglasivši da nisu dobili nikakve dokaze.