Sud će na narednom ročištu odlučiti o predlozima odbrane.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred podgoričkim Višim sudom jutros je odloženo suđenje protiv 20 osumnjičenih za povezanost sa međunarodnim švercom velikih količina kokaina.

Optužnica je podignuta protiv Vasa Ulića, vođa kavačkog klana Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana. Optužnicom je obuhvaćen i Ulićev sin, Nikola, Vukan Čoković Matić, Viktor Drešaj, Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević, Veselin-Paro Pavličić i Mileta Božović, zatim, Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj i Dragan Pavličević. Među osumnjičenima su i ranije uhapšeni predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić i Radovan Pantović.

Ročište, na kojem su optuženi trebali da počnu s iznošenjem odbrana, je odloženo na zahtjev advokata iz redova odbrane.

Advokat Marko Radović se prvi obratio sudskom vijeću kojim predsjedava sudija Nada Rabrenović. On je sudu ukazao da je 17.9.2025. dopunio predlog za razdvaljanje ovog postupka u odnosu na optuženog Radovana Pantovića i spajanje sa drugim postupkom u kojem je takođe Pantović jedan od optuženih. Radović je ukazao da je 27. 7. 2025. u ime Pantovića podnio pomenuti zahtjev a zatim ga dopunio u septembru. Advokat je istakao da do sada nema odluke suda o tom zahtjevu. Advokat Radović je povodom toga dodao da se radi o specifičnoj situaciji i da su protiv Pantovića na osnovu iste poruke pokrenuta dva postupka, prenosi Dan.

Zatim je advokat Radović ukazao i na to da sa Pantovićem povodom ovog postupka nije mogao da pripremi odbranu. Pojasnio je da je Pantović zbog štrajka opozvao punomoć u predmetu KS br. 3/23 i naveo da je Pantović na osnovu tog predmeta u pritvoru a ne na osnovu ovog( KS br. 16/25). Ukazao je da zbog toga nije mogao da ga posjeti u zatvor, jer je suspendovana dozvola za posjete od strane UIKS-a zbog pomenutog opoziva punomoćja u prvom predmetu.

Radović je sudu ukazao i da je branilac nekih optuženih koji su obuhvaćeni proširenom istragom akcije "General" i da je ta optužnica podignuta. Naveo je da ukoliko bude potvrđena, što je za očekivatio, ovaj postupak bi se morao spojiti sa tim i suđenje bi moralo poičeti iznova. Kazao je da ima informaciju da je SDT predložilo u toj optužnici da se spoje postupci.

Advokatica Tatjana Pavličić je sudu ukazala da odbrana nema uvid u kompletne spsie predmeta i zatražila da se to omogući. Ona je istakla zahtjev da se privremeno isključe dokazi-skrinšotovi poruka SKY komunikacije i da se odbrani omogući izvorni materijal. Navela je da je to bio i stav vijeća tokom kontrole optužnice. Dodala je da ako sudeće vijeće to odbaci onda je neophodno angažovati vještaka.

Advokat Dragoje Jović, nekadašnji sudija, sudu je između ostalog u odnosu na Miletu Božovića ukazao da u ovom trenutku nisu ispunjeni uslovi za njegovo krivično gonjenje. Detaljno je pojasnio da su neke randje i krivična djela, prema navodima optužnice, izvršena na teritoriji stranih zemalja. To je osporio u pogledu toga da treba da se utvrdi da li je neko krkvično djelo koje je kod nas kažnjivo, kažnjivo i u tim zemljama i koja je propisana kazna. Istakao je da sud treba da nabavi izvode iz Krivičnih zakonika tih zemalja, konkretno za Miletu Božovića iz Kolumbije. Naveo je da treba da se utvrdi čija je nadležnost za ta djela.

Specijalna državna tužiteljka Sanja Jovićević se protivila predlozima i zahtjevima odbrane. Ona je, između ostalog, kazala da su svi dokazi pribavljeni u skladu sa zakonom i da je potvrda za to i činjenica da je ovaj sud potvrdio ovu optužnicu.

Sud će na narednom ročištu odlučiti o predlozima odbrane.