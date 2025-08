"Mislim da ne preuzimamo ulogu tužilaštva, a i da preuzimamo, nikakve štete, jer ćemo bolje raditi nego tužilaštvo i crnogorski sudovi", rekao je Knežević

Izvor: Skupština Crne Gore

Anketni odbor većinom glasova prihvatio je predlog zamjenika predsjednika Anketnog odbora za postupanja državnih organa u političkim ubistvima i napadima na novinare i intelektualce, uključujući djelovanje „Crnih trojki", Milana Kneževića, da to tijelo uputi dopis Ministarstvu pravde radi dobijanja mišljenja, mogu li poslanici da saslušaju neka pritvorena lica koja se dovode u vezu sa ubistvima i zločinima kojima se odbor bavi.

Knežević je pomenuo Ivana Delića, Damira Mandića, Sašu Boretu i Ljuba Bigovića, u kontekstu ubistva Duška Jovanovića ali i drugih zločina.

Takođe je kazao da treba saslušati i ta lica, jer ako mogu da doprinesu rasvjetljavanju zločina, to je vrlo dragocjeno.

"Mislim da ne preuzimamo ulogu tužilaštva, a i da preuzimamo, nikakve štete, jer ćemo bolje raditi nego tužilaštvo i crnogorski sudovi", rekao je Knežević.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša rekao je da predlog Kneževića prelazi mjeru dobrog ukusa.

"Karikirate politilčko djelovanje. Ne znam kako treba da saslušamo pritvorena lica, da dolaze u parlament osumnjičeni za najteža krivična djela, pod policijskom pratnjom", rekao je Mugoša.

Knežević je odgovorio da ne zna zašto ne bi odbor saslušao Ljuba Bigovića, kada je u kontekstu ubistva Jovanovića u UIKS-u sa njim o tome već razgovarao Dritan Abazović, dok je bio premijer.

"Možda me neko ubije na putu do kuće jer sam pominjao ova imena. Ali ja mislim da moramo da iskoristimo sve što možemo da dođemo do istine", rekao je Knežević.

Predsjednik odbora Andrija Nikolić rekao je da se postavlja pitanje šta je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović imao kao namjeru kada je prije neki dan u parlamentu, pozivajući se na operativna saznanja, kazao da je Ivan Delić 2000. godine izvršio ubistvo Gorana Žugića.

"Da li ovdje treba da saslušamo osumnjičene za najteža krivična djela. Mislim da onda gubimo karakter poslanika, a parlament postaje sudnica. Ako neko misli da sud prenese u parlament, ja mislim da to nije dobar put. Da u duhu podjele vlasti u Crnoj Gori, ne ulazimo u ingerencije sudske vlasti", rekao je Nikolić.