U odvojenoj akciji, blizak srodnik Boljevića, M.C. (36) iz Podgorice, lišen je slobode nakon što je kod njega pronađeno 14 pakovanja kokaina, namijenjenih, kako se sumnja, daljoj uličnoj prodaji.

Podgoričanin Nikola Boljević (24) uhapšen je zbog sumnje da je 30. decembra u Budvi ubio S.M. (52) iz tog grada.

Službenici Uprave policije su, u nastavku koordinisanih aktivnosti, izvršili pretrese na više lokacija u Spužu i Podgorici. Tom prilikom je kod osumnjičenog pronađen pištolj u ilegalnom posjedu i oko pola kilograma opojne droge kokain.

Pretresi su obavljeni po naredbi suda, a policija nastavlja intenzivne aktivnosti u cilju rasvjetljavanja ovog i drugih krivičnih djela.

Izvor: Uprava Policije CG