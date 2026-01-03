Uprava policije je saopštila da se osumnjičeni u njihovoj evidenciji vodi kao član organizovane kriminalne grupe, te da je "interesantan sa aspekta zloupotrebe i trgovine narkoticima i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija."

Izvor: Uprava Policije CG

Podgoričanin Nikola Boljević (24) uhapšen je zbog sumnje da je 30. decembra u Budvi ubio S.M. (52) iz tog grada.

Uprava policije je saopštila da se osumnjičeni u njihovoj evidenciji vodi kao član organizovane kriminalne grupe, te da je "interesantan sa aspekta zloupotrebe i trgovine narkoticima i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija."

"Službenici Uprave policije su, u saradnji i u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nakon preduzetih hitnih izviđajnih i sveobuhvatnih policijsko-tužilačkih mjera i radnji rasvijetlili krivično djelo ubistvo izvršeno 30.12.2025. godine u poslepodnevnim časovima, u mjestu Markovići, opština Budva, kada je usljed upotrebe vatrenog oružja smrtno stradao S.M. (52) iz Budve. Preduzimajući brojne operativne, taktičke, tehničke, forenzičke i dokazne mjere i radnje u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom i Forenzičkim centrom u Danilovgradu, policijski službenici su za manje od 24 časa od momenta izvršenja ubistva, identifikovali izvršioca ovog teškog krivičnog djela, a radi se o licu N.B. (24) iz Podgorice. Osnovano se sumnja da je N.B, 30. decembra, upotrebom vatrenog oružja ispalio više projektila u pravcu lica S.M, gdje je tom prilikom preduzetom radnjom lišio života S.M, nakon čega se izvršilac dao u bjekstvo u nepoznatom pravcu", piše u saopštenju.

Ističu da je taj događaj policijskim službenicima prijavljen naknadno, par sati nakon izvršenog krivičnog djela, odnosno "sa značajnim vremenskim razmakom, što je predstavljalo otežavajuću okolnost za postupanje, a posebno imajući u vidu i činjenicu da se lice mjesta nalazi na periferiji grada, udaljeno oko 15 minuta vožnje od užeg gradskog jezgra."

"Preduzimajući izviđajne mjere i radnje uz intenzivnu saradnju sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, obezbijeđeni su dokazi koji osnovano upućuju na sumnju da je N.B. izvršio krivično djelo ubistvo i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Policijski službenici Uprave policije - nadležne organizacione jedinice Sektora za borbu protiv kriminala i odjeljenja bezbjednosti Budva i Podgorica su kroz sinhornizovano djelovanje, temeljnim planiranjem locirali i u taktički preciznoj akciji lišili slobode N.B. na teritoriji Spuža, opština Danilovgrad, gdje je i uz podršku pripadnika Specijalne jedinice policije lišen slobode i sproveden u Odjeljenje bezbjednosti Podgorica", dodaju u saopštenju.

Poručuju da Uprava policije "snažno nastavlja" sa sprovođenjem konkretnih aktivnosti "u cilju identifikacije logističke podrške i povezanih lica koja su učestvovala u izvršenju ovog krivičnog djela."

N.B. će uz krivičnu prijavu biti sproveden postupajućem državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, u zakonskom roku.

O svim daljim preduzetim mjerama i radnjama javnost će biti blagovremeno obaviještena, poručili su iz policije.