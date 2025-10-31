Policija traga za dvojicom državljana Azerbejdžana koji se sumnjiče da su 25. oktobra, u podgoričkom naselju Zabjelo, u tuči nožem povrijedili Podgoričanina M.J. (25).

Izvor: Printscreen

Kako nezvanično saznaje Televizija Vijesti, Uprava policije zna identitet dvojice Azerbejdžanaca i radi na njihovom lociranju i hapšenju, kao i na pronalasku ostalih učesnika tuče.

Prethodno je sudija za istragu podgoričkog Višeg suda pustio iz pritvora po jednog državljanina Azerbejdžana i Turske koji su se sumnjičili da su pokušali da ubiju M.J, prenose Vijesti.

Oni su poslati u pritvor na osnovu iskaza oštećenog Zabjelčanina i prepoznavanja, kojim je rukovodilo Više tužilaštvo u Podgorici. Međutim, oni su negirali optužbe, a njihova odbrana je potvrđena snimcima sa video nadzora kojima je utvrđeno da su tokom incidenta bili u svom smještaju, pa je su oslobođeni.

S druge strane, Tužilaštvo i dalje vjestači video-snimak incidenta na Zabjelu kako bi utvrdilo da li je i jedan od naših državljana, koji je učestvovao u tuči, u ruci držao nož. M.J. je u incidentu, po ocjeni tužilastva i vještaka medicinske struke, zadobio lakše povrede odnosno šest posjekotina i jednu ubodnu ranu.