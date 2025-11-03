Nakon incidenta na Zabjelu, u kojem je crnogorski državljanin M.J. zadobio povrede nanesene nožem, policija je privela više osoba i prikupila obavještenja od oštećenog i svjedoka.

Izvor: Print screen

Uprava policije saopštila je da je hapšenje stranih državljana, koje se dogodilo 26. oktobra u Podgorici, sprovedeno nakon što ih je oštećeni prepoznao u prisustvu državnog tužioca, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku.

Te noći su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica najprije spriječili eskalaciju sukoba između više grupa crnogorskih i stranih državljana koji su se, kako se sumnja, samoinicijativno okupili radi vršenja nasilja, saopštili su iz UP.

Nakon incidenta na Zabjelu, u kojem je crnogorski državljanin M.J. zadobio povrede nanesene nožem, policija je privela više osoba i prikupila obavještenja od oštećenog i svjedoka.

“O cjelokupnom događaju policijski službenici su bez odlaganja obavijestili postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je rukovodio izviđajem i po čijem su nalogu policijski službenici preduzeli dalje mjere i radnje.Osnov za lišenje slobode bila je procesna dokazna radnja – prepoznavanje lica, koju sprovodi državni tužilac u skladu sa članom 115 Zakonika o krivičnom postupku“, saopštili su iz Uprave policije.

Tokom prepoznavanja pred državnim tužiocem, oštećeni M.J. je, kako navode, „nedvosmisleno ukazao i prepoznao dva osumnjičena – strana državljanina“, što je poslužilo kao osnov za njihovo zadržavanje.

Međutim, nakon detaljne analize video zapisa sa nadzornih kamera, utvrđeno je da pomenuta lica nijesu učestvovala u incidentu i da u kritično vrijeme nijesu napuštala stan. Njihova odbrana je potvrđena, te su po odluci suda pušteni na slobodu.

„Ovaj slučaj pokazuje značaj načela kontradiktornosti – da se u postupku prikupljaju i dokazi koji idu u korist i na štetu okrivljenih, radi obezbjeđenja zakonitosti i objektivnosti“, navode iz policije.

U nastavku zajedničkih aktivnosti sa tužilaštvom, policijski službenici su identifikovali sva četiri strana državljanina koja su, prema sumnjama, učestvovala u događaju na Zabjelu. Dva od njih su 31. oktobra lišena slobode na graničnom prelazu Božaj, kada su pokušala da napuste Crnu Goru. Protiv njih je donijeto rješenje o zadržavanju zbog sumnje da su učestvovali u krivičnom djelu nasilničko ponašanje.

Policija intenzivno traga za preostalom dvojicom stranih državljana čiji identitet je poznat, dok se nastavljaju aktivnosti na potpunom rasvjetljavanju slučaja – utvrđivanju uzroka sukoba i pojedinačnih uloga svih učesnika.