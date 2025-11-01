Službenici Uprave policije lišili su slobode J.M. i E.M., osumnjičene da su 26. oktobra u naselju Zabjelo napali crnogorskog državljanina. Istraga je u toku, a nadležno tužilaštvo preduzima sve mjere radi rasvjetljavanja slučaja.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Službenici Sektora granične policije sinoć, pola sata prije ponoći, na graničnom prelazu Božaj kontrolisali su tri lica, državljana Azerbejdžana, čija je namjera bila da napuste Crnu Goru.

Nakon što su dali na uvid putne isprave, policijski službenici posumnjali su u vjerodostojnost isprave jednog od lica, te su vozilo i putnici izdvojeni radi detaljne kontrole.

Tom prilikom je utvrđeno da je vozilom upravljao I.V. (48), dok su kao saputnici u zadnjem sjedištu bili J.M. (45) i E.M. (33). Prilikom pasoške kontrole E.M. je predao putnu ispravu na ime A.M., državljanina Azerbejdžana, nakon čega je policija posumnjala u vjerodostojnost dokumenta. Utvrđeno je da je E.M. pokušao da napusti Crnu Goru koristeći putnu ispravu sa identitetom trećeg lica.

Daljim provjerama je utvrđeno da se za E.M. i J.M. traga zbog krivičnog djela počinjenog 26. oktobra, pola sata iza ponoći, u podgoričkom naselju Zabjelo, kada je crnogorski državljanin M.J. zadobio tjelesne povrede.

Nakon dovođenja lica u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, sprovedene su detaljne kriminalističke obrade i pregledi, nakon čega je nedvosmisleno utvrđeno da su J.M. i E.M., zajedno sa još dva lica čiji je identitet poznat policiji, učestvovali u događaju. J.M. i E.M. lišeni su slobode po nalogu tužioca, dok se protiv druga dva lica preduzimaju mjere lociranja.

J.M. i E.M. biće u zakonskom roku sprovedeni postupajućem državnom tužiocu na saslušanje. U toku su policijsko-tužiocičke aktivnosti radi potpunog rasvjetljavanja krivičnog djela, utvrđivanja uzročno-posljedične veze, te razjašnjenja pojedinačnih uloga svih aktera sa obje strane.

Takođe, radi objektivnog i tačnog informisanja javnosti, napominje se da su dva prethodno uhapšena turska državljanina procesuirana isključivo na osnovu izjava oštećenih lica, državljana Crne Gore, te direktnog prepoznavanja osumnjičenih pred državnim tužiocem, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, pri čemu su oštećeni nedvosmisleno ukazali na izvršioce.