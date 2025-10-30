Kako navode, nema osnovane sumnje da su izvršili pokušaj ubistva na Zabjelu.

Sudija za istragu Višeg suda ukinuo je pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana Y.G. i N.D. jer ne postoji osnovana sumnja da su njih dvojica izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu Podgoričanina M.J., prenose Vijesti.

To je Vijestima kazala savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović.

"Sudija za istragu je dana 30.10.2025. godine ukinuo pritvor određen rješenjem od 29.10.2025 godine po pritvorskom osnovu iz člana 175 st. 1 tač. 1 ZKP-a našavši da ne postoji osnovana sumnja da su okrivljeni Y.G. i N.D. izvršili krivično djelo ubistvo u pokušaju, stavljeno im na teret naredbom o sprovođenju istrage, a shodno predlogu VDT-a", navodi se u saopštenju.