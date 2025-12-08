"Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, lišen je slobode B.M.zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje. Postoji osnovana sumnja da je B.M. seksualno uznemiravao maloljetno lice", piše u saopštenju.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

B.M. uhapšen je zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloljetnu osobu.

To je saopšteno danas iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću.

