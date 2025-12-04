Ova lica su privedena na dalju nadležnost Odjeljenju bezbjednosti Podgorica.

Izvor: Rina

Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su, preduzimajući operativno - taktičke i kriminalističko - obavještajne mjere i radnje u cilju hapšenja lica koja se potražuju kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou, uhapsili tri lica.



U Nikšiću je uhapšen G.J. (43) kojeg potražuje podgorička policija zbog sumnje da je počinio dva krivična djela teške krađe.

Zatim, u istom gradu je kontrolisan i uhapšen M.K. (23) kojeg je takođe potraživala policija u Podgorici zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.



Uhapšen je u Nikšiću i F.M. (32). On se potraživao radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci zbog izvršenog djela teška krađa, te je sproveden u UIKS na izdržavanje kazne, kako navode iz Uprave policije.