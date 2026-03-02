Vlasti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima odlučile su da produže hotelski smještaj i pokriju sve troškove boravka za turiste koji zbog vanrednih okolnosti ne mogu da napuste zemlju.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Drone Snap

Kako prenose regionalni mediji i objave zvaničnika na društvenim mrežama, mjera se odnosi na putnike zaglavljene usljed nedavne eskalacije napetosti i napada iz Irana, koji su proteklih dana izazvali poremećaje u avio-saobraćaju, prenosi Investitor.me.

Prema dostupnim informacijama, više od 20.000 turista trenutno je pogođeno otkazivanjima i kašnjenjima letova. Vlade Dubaija i Abu Dabija preuzele su obavezu da u potpunosti finansiraju produženi hotelski smještaj, troškove ishrane i osnovne životne potrebe, nove avionske karte za povratak kući kao i hitne vize za ulazak ili produženje boravka, bez obzira na državljanstvo.

Ova odluka dolazi nakon što su pojedini letovi suspendovani zbog bezbjednosnih razloga, a dio vazdušnog prostora regiona bio privremeno zatvoren.

Posljednjih dana UAE su, prema izvještajima medija, bili meta napada iz Irana, što je dodatno podiglo tenzije na Bliskom istoku. Pogođen je i međunarodni aerodrom u Dubaiju, koji je zbog toga zatvoren za saobraćaj.

Iako su bezbjednosne službe brzo reagovale, avio-kompanije su iz predostrožnosti obustavile dio operacija, ostavljajući hiljade putnika bez mogućnosti povratka.

Emirati, koji se pozicioniraju kao globalni turistički i logistički centar, očigledno su procijenili da je reputacioni rizik veći od fiskalnog troška ove odluke, prenosi Investitor.me.

Odluka vlasti ima snažnu reputacionu dimenziju. UAE su tokom posljednje dvije decenije izgradili imidž sigurne, efikasne i luksuzne destinacije, sa gradovima poput Dubai i Abu Dhabi kao globalnim brendovima.

U kriznim situacijama, način na koji država tretira posjetioce direktno utiče na dugoročnu percepciju tržišta. Pokrivanje kompletnih troškova boravka i povratka kući šalje snažnu poruku investitorima i turistima – sistem funkcioniše i u vanrednim okolnostima.

Za ekonomiju koja značajan dio BDP-a ostvaruje kroz turizam, avijaciju i usluge, ovo je strateški potez.

Šta ovo znači za turizam regiona?

UAE su jedan od najvećih avio-hubova na svijetu, a njihovi aerodromi predstavljaju ključnu tranzitnu tačku između Evrope, Azije i Afrike. Svaki poremećaj u tom sistemu ima globalne posljedice.

Brza reakcija vlasti smanjuje rizik masovnih negativnih iskustava turista i potencijalnih pravnih sporova sa avio-kompanijama i hotelijerima. Istovremeno, Emirati demonstriraju fiskalnu snagu i organizacionu sposobnost da amortizuju šokove.

U krizama se testira kredibilitet države. UAE su, barem u ovoj fazi, odgovorili modelom potpune finansijske zaštite posjetilaca.