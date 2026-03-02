logo
Šta je "slow travel" trend putovanja i zbog čega će biti popularan u 2026. godini

Šta je "slow travel" trend putovanja i zbog čega će biti popularan u 2026. godini

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
0

U vremenu kada su putovanja često svedena na trku za fotografijama i "must-see" lokacijama, sve snažniji globalni trend postaje takozvani "slow travel".

Šta je "slow travel" trend putovanja i zbog čega će biti popularan u 2026. godini Izvor: Cavan Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Riječ je o filozofiji putovanja koja naglasak stavlja na sporiji tempo i duži boravak na jednoj destinaciji.

Umjesto da se u tri dana obiđu četiri grada, putnici biraju sedmicu ili dvije u jednom mjestu, istražuju kvartove, lokalne pijace, male porodične restorane i skrivene prirodne ljepote koje ne ulaze u klasične turističke vodiče.

Ovaj pristup nastao je kao svojevrsna reakcija na masovni turizam i prezasićenost najpoznatijih svjetskih atrakcija. Nakon godina ubrzanog tempa, digitalne prezasićenosti i "checklist" putovanja, sve više ljudi želi iskustvo koje donosi osjećaj autentičnosti i mentalnog odmora, piše Klix.ba.

Putovanje tako postaje prilika za stvarno upoznavanje destinacije, a ne samo za kratki vizuelni dojam. Umjesto hotelskih lanaca biraju se lokalni smještaji, umjesto turističkih restorana – porodične konobe, a umjesto stalnog presjedanja – voz, bicikl ili šetnja.

U 2026. godini očekuje se da će "slow travel" dodatno dobiti na popularnosti iz nekoliko razloga. Sve izraženija briga za održivost i ekologiju motivira putnike da smanje broj letova i biraju duže boravke. Istovremeno, rad na daljinu i fleksibilniji poslovni modeli omogućavaju ljudima da spoje posao i putovanje, pa destinacije više nisu samo kratki bijeg već privremeni domovi.

Tehnologija takođe igra svoju ulogu – digitalni alati olakšavaju pronalazak lokalnih iskustava i alternativnih ruta, što dodatno podstiče personalizirana, sporija putovanja.

Turističke destinacije prepoznaju ovaj trend i prilagođavaju ponudu. Manji gradovi i ruralna područja sve češće se pozicioniraju kao idealna mjesta za duži boravak, nudeći autentične radionice, gastronomske ture, boravak u prirodi i interakciju s lokalnom zajednicom.

Umjesto masovnih događaja, fokus se stavlja na iskustvo i kvalitet vremena provedenog na destinaciji.

(Mondo)

Tagovi

savjeti putovanja slow travel

