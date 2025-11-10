Poslanici crnogorskog parlamenta raspravljaju o slanju do dva pripadnika Vojske Crne Gore u NATO misiju obuke i bezbjednosne pomoći Ukrajini.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

,,U vašim međunarodnim aktivnostima, s druge strane, ukazujete na potrebnu efikasnog odgovora na rusku agresiju", rekao je Vuković, prenosi portal RTCG.

On je naveo da je dinamika vrlo zbunujuća ako smo iskreni u namjeri da pomognemo u Ukrajini, a s druge strane, postoje disantni tonovi u vladajućoj koaliciji povodom ovog pitanja.

Krapović je rekao da naši vojnici koji učestvuju u ovoj aktivnosti nemaju mandat da napuštaju teritoriju NATO, u ovom slučaju Njemačke. On je kazao da bi, u slučaju promjena, parlament morao opet da odlučuje o tome. Kazao je da dok je on ministar, odlaska u zemlje van NATO neće biti.

,,Mi u punom obimu potvrđujemo kredibilitet našeg članstva u NATO. Ne mogu da prejudiciram odluke poslanika, ali na Odboru za bezbjednost ova odluka je dobila podršku 90 odsto poslanika", rekao je Krapović.

Vuković je rekao da nije potrebno da Krapović stalno naglašava kakav mandat imaju vojnici koji učestvuju u misiji, jer je to više puta isticano.

,,Ako je ideja ovog procesa bila vezana za efikasnost, mislim da smo pali na tom ispitu", rekao je Vuković.

Poslanik DNP Vladislav Bojović rekao je da je ta stranka protiv ove odluke, ističući da prema predlogu. naši vojnici treba da budu dio komandne strukture ukrajinske vojske, što dovoljno govori.

,,Ne mogu da zamislim da da se bilo kom vojniku Vojske Crne Gore nešto desi u ovom sukobu, jer ovo jeste visokorizična misija ", rekao je Bojović.

On je naveo da se slanje vojnika u ovu rizičnu misiju protivi slobodarskoj tradiciji Crne Gore i ugrožava odnose sa Rusijom.

,,Pojedine mnogo važnije članice EU i NATO nijesu dale saglasnost da pošalju vojnike u ovu misiju, a mi evo činimo to među prvima", rekao je Bojović.

Podršku odluci najavio je poslanik SD Nikola Zirojević, ističući da je slanje vojnika važan signal podrške Ukrajini. On je rekao da ministar treba da se izjasni o dešavanjima u Vojsci, posebno vojnoj policiji, ukazujući i da ima informacije da su na djelu otpuštanja ljudi i političke čistke.

Poslanik PES Miodrag Laković rekao je da je dobio dopis od dijela vojnih policajaca, ističući da ta tema treba da bude otvorena posebno.

Krapović je rekao da su prepoznate potrebe za kadrovskim promjenama i kadrovskim preraspodjelama u Vojsci. Dodaje da nema političkih čistki.

,,Politički progon desio se u vrijeme vlada DPS i SD. Ja sam došao u posjed prepiske na Vajber grupi, 27. maj a sjetićete se da je 27.maja 2018. godine bio dan održavanja lokalnih izbora u Podgorici. Tada je generalna direktorica Direktorata za materijalne resurse Alma Ljuljanaj Jovićević, prema ovome, isljeđivala direktore i oficire da izađu na izbore i podrže Demokratsku partiju socijalista. Sve se navodi jasno, i navedena su imena, pa neka me demantuje. Tražiću posebnu sjednicu odbora o ovome i da se dnevni red dopuni ovom temom", rekao je Krapović, prenosi Dan.

Druga sjednica zakazana je za podne, kada će pred poslanicima odgovarati predstavnici Vlade Crne Gore.

Na pitanja poslanika odgovaraće ministar finansija Novica Vuković i ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.