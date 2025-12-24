Vukoviću je uručeno rješenje o udaljenju sa dužnosti navodno jer je uputio pismo predsjedniku države Jakovu Milatoviću u kome se žalio na postupanje ministra odbrane Dragana Krapovića

Komandant Mornarice Vojske Crne Gore, komodor Darko Vuković, udaljen je sa dužnosti i protiv njega je pokrenut postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti, navode mediji.

Vukoviću je uručeno rješenje o udaljenju sa dužnosti navodno jer je uputio pismo predsjedniku države Jakovu Milatoviću u kome se žalio na postupanje ministra odbrane Dragana Krapovića, saznaje i piše CdM.

„Radi objektivnog i jasnog informisanja javnosti obavještavamo da je komodor Darko Vuković udaljen od dužnosti komandanta Mornarice Vojske Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Vrhovna komanda, koju osim Milatovića čine premijer Milojko Spajić i šef parlamenta Andrija Mandić, imenovala je u junu Miodraga Vuksanovića za načelnika Generalštaba VCG, a Darka Vukovića za komandanta Mornarice Vojske Crne Gore.

Prije toga, Milatović je javno saopštio da preferira Vukovića za glavnokomandujućeg VCG, dok je Krapović insistirao da to bude Vuksanović, u čemu su ga podržavali Spajić i Mandić. Pošto se sve odluke Savjeta moraju donijeti jednoglasno, postignut je dogovor da njih dvojica, na predlog ministra, budu postavljeni na sadašnje funkcije u Vojsci.

"Vijesti" su pisale da su nedugo po stupanju Vukovića na dužnost, u septembru, počeli su problemi. Komandant Mornarice pisao je šefu države, tvrdeći da mu ministar vojni ne dozvoljava da uđe u zgradu Ministarstva na glavni ulaz, a da ga na sastancima ponižavaju stavljajući ga u “treći, četvrti red”.

Sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost zakazana je za 11 časova i mogla bi biti burna nakon posljednji dešavanja u Vojsci Crne Gore.





