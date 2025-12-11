Tužilaštvo tvrdi da su Kašćelan i Božović bili zaduženi za planiranje krivičnih djela, davanje naređenja članovima organizacije i obezbjeđivanje novca. Navodi se da su i učestvovali i u vršenju nekih krivičnih djela.

Izvor: privatna arhiva

Pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Radovan Vlaović, juče su u Višem sudu kao dokaz sprovođene i mjere tajnog nadzora (MTN) iz 2016. godine, pod kojima su bili optuženi Slobodan Kašćelan i Igor Božović, pišu Vijesti.

Time je nastavljeno suđenje grupi okrivljenoj za šverc droge, iznude, zelenašenje, pranje novca i davanje mita.

Prema navodima optužnice, Kašćelan i Božović krajem maja 2010. godine, organizovali su kriminalnu grupu čiji su se članovi postali i Vladimir Božović, Miloš Radonjić, Siniša Vlahović, Aleksandar Đurišić, Igor Đurišić, Davor Prelević, Stefan Brnović, Aleksandra Bogdanović, Đerđ Camaj, Zlatko Samardzić i Ilija Dedović.

Tužilaštvo tvrdi da su Kašćelan i Božović bili zaduženi za planiranje krivičnih djela, davanje naređenja članovima organizacije i obezbjeđivanje novca. Navodi se da su i učestvovali i u vršenju nekih krivičnih djela.

Preslušani su juče telefonski razgovori optuženog Kašćelana, Igora Božovića…

Nepoznata osoba pozvala je telefonom Igora Božovića. U tom razgovoru Božović je kazao: “Ja da sazovem sastanak. Majku im j.... Ubijaju tu nedužne momke... Sa kim da sazovem sastanak. Ja sam rekao da se ne svađaju međusobno. Ja živim pošteno, imam svoju porodicu... Ja sam malome rekao da se kloni kriminala, savjetovao sam ga kao što bi svoga sina. Šta sam trebao da rečem: ‘Uzmi i ti pucaj na nedužne ljude’. Ljudski sam čovjeku rekao šta sam mislio - ne ulazi u te radnje, jer još nisi ušao u to. Treba on odgovorno da kaže da se stane... imali su i moj broj, trebali su da daju saopštenje zašto... Primjenjuju silu. Nema priče nikakve. Pričam ti preko telefona, ovo sluša cijela Crna Gora. Jedini sam mu ja došao da mu pružim pomoć. Rekao sam malome nemoj da ulaziš u neke radnje. Ja sam ga kao sina učio. Ko od mača živi, od mača i gine. Ljudski sam pričao sa njim da se ljudima ne otima, ne pale lokale, diskoteke, da se ne puca na nedužne ljude...Ubili su momka koji je trebao deset eura da zaradi, dvoje malo djece nezaštićeno ima, ništa nemaju, podstanari...”.

Na kraju tog razgovora, u kojem je Igor Božović razgovarao sa NN licem o ubistvu koje se desilo, u kojem je, kako tvrdi, stradao nedužan čovjek koji je radio i živio pošteno, Božović je kazao: “Voze se blindama i pucaju na nezaštićene ljude, pa brate ima njim ko to da vrati”.

Među preslušanim razgovorima je i razgovor za koji Specijalno državno tužilaštvo tvrdi da ga vodi Kašćelan sa NN licem (Robert).

Optužnicom je predstavljeno da u tom razgovoru od Kašćelana traže novac na zajam.

NN osoba kaže da mu treba finansijska injekcija, da ga podrži od 500 do 700.000 eura.

Kašćelan pita ko toliko novca ima danas.

NN: Ja imam ozbiljnu imovinu... jedna firma mi je u krizi, druge firme mi funkcionišu. Ja to mogu sa 300.000, ali zašto kada mogu sa 500-600 da izađem iz toga kao gospodin, posle sam ok, nemam dugova... Imaš strateškog partnera, nikad ne možeš znati ko kome može zatrebati”.

“Samo polako moj Roberte”, odgovara Kašćelan.

Odbrana je ocijenila da se iz tih razgovora vidi da je Kašćelan vodio neformalne razgovore, polušaljivog karaktera.

“Tužioci nisu uvdijeli da su ovo šaljivi razgovori, sprdnja, nadam se da će sud to da shvati”, naveo je Kašćelan.

Specijalni državni tužilac Vukas Radonjić dao je ocjenu izvedenog dokaza, prenose Vijesti.

“Za svakog prosječnog čovjeka, bio on tužilac ili ne, šala, sprdnja, neformalan razgovor ne može biti kada neko pozove optuženog koji nigdje nije zaposlen i nema primanja, i onda od njega trazi ‘injekciju, infuziju’ od 700.000 eura”, ukazao je tužilac.