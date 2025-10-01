Oni su, kako tvrdi SDT, postali članovi kriminalne organizacije koju su početkom 2020. godine organizovani Vaso Ulić, Radoje Zvicer i Slobodan Kašćelan.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv K.D, A.Š, N.J, D.K. i R.S, okrivljenih za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, protiv K.D. i N.J. za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga učinjeno u saizvršilaštvu, a protiv A.Š. za dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, u saizvršilaštvu, prenose Vijesti.

"Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije koju su, početkom 2020. godine, organizovali V.U, R.Z. i S.K, čiji pripadnici su postali N.U, L.D, V.D, V.P, I.D, D.M, V.V, D.P, R.D, M.B, R.B, M.B, V.L, P.M, R.P, M.P. i V.M.Č, okrivljeni K.D, A.Š, N.J, D.K. i R.S- i za sada neidentifikovana lica, pri čemu je svaki pripadnik imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije su koristili privredne strukture i pranje novca i nezakonito stečene dobiti i koja je djelovala u međunarodnim razmjerama, sa ciljem vršenja krijumčarenja opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, plovilima, u količini od 1.570 kg, krajem oktobra 2020. godine, što je spriječeno od strane organa otkrivanja Kolumbije, i u količini od 903 kg, u junu 2021. godine, što je spriječeno od strane organa otkrivanja Australije", saopštio je SDT.

"Povodom istih događaja, Specijalno državno tužilaštvo je već, u januaru ove godine, podiglo optužnicu protiv 20 okrivljenih (V.U, R.Z, S.K, N.U, L.D, V.D, V.P, I.D, D.M, V.V, D.P, R.D, M.B, R.B, M.B, V.L, P.M, R.P, M.P. i V.M.Č), za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv šest okrivljenih (V.U, V.P, I.D, D.M, V.V. i D.P) i za dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv 11 okrivljenih (L.D, V.D, M.B, R.B, M.B, V.L, P.M, V.Č.M, R.Z, S.K. i R.P) i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, koja je potvrđena i po kojoj je u toku glavni pretres", dodaje se u saopštenju.

Protiv svih okrivljenih Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo i finansijsku istragu.