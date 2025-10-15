Budvanin Ivan Delić juče je govorio i o postupku koji je protiv njega pokrenut, a što se tiče imovine koja mu je odlukom suda blokirana rekao je da je u pitanju nasljeđe od oca.

Izvor: Uprava policije

Optuženi u akciji "General", kojima se sudi zbog šverca dvije i po tone kokaina, juče su u Višem sudu u Podgorici tvrdili da njihova imovina nije stečena nijednom kriminalnom aktivnošću.

Prema njihovim navodima, radi se o imovini koju su ili naslijedili ili stekli oni ili članovi njihovih porodica prije perioda navodnog izvršenja krivičnog djela. Ove tvrdnje iznijeli su na ročištu po žalbama na odluku kojima je okrivljenima privremeno oduzeta brojna imovina, piše Dan.

U predmetu "General" pred Višim sudom u Podgorici vodi se krivični postupak protiv Vasa Ulića i navodnih vođa "kavačkog klana" Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana, koji se terete da su organizovali grupu za šverc skoro 2,5 tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju. Optužnicom je obuhvaćen i Ulićev sin, Nikola, zatim Vukan Čoković Matić, Viktor Drešaj, Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević, Veselin Paro Pavličić, Mileta Božović i Dragan Pavličević. Na optužnici su i odbjegli Vuk Vulević, Radule Božović i Leon Drešaj, kao i kontroverzni Budvanin Ivan Delić, koji je u maju uhapšen u Dubaiju. Među okrivljenima su i bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić i Radovan Pantović, koji se odranije nalaze u pritvoru u okviru drugih krivičnih predmeta. Protiv većine okrivljenih pokrenuta je finansijska istraga i sudija za istragu je prihvatio predlog SDT-a za privremeno blokiranje njihove imovine. Branioci osumnjičenih podnijeli su žalbu na tu odluku, pa se pred vijećem suda vodi postupak po žalbama.

Budvanin Ivan Delić juče je govorio i o postupku koji je protiv njega pokrenut, a što se tiče imovine koja mu je odlukom suda blokirana rekao je da je u pitanju nasljeđe od oca. Delić je bio izričit da se u javnosti o njemu šire, kako je kazao, gnusne laži, bez dokaza, a da zbog tih optužbi nije ni saslušavan. Kazao je da je sve to dio političkog pritiska na sud, zbog čega je zamolio vijeće da sude po dokazima, odnosno da ne podliježu pritiscima. Ocijenio je i da mu sve te neistine podmeće politička partija koja sarađuje sa jednom kriminalnom grupom. Ovaj Budvanin kazao je i da će zaštitu svojih prava potražiti pred sudom.

Odlukom suda Berancu Vuku Vuleviću blokirani su kuća u Beranama, stan u Podgorici, livade i pašnjaci u Andrijevici. Njegova odbrana ukazala je da se radi o imovini koju mu je poklonio otac, o čemu postoje ugovori iz 2018. godine koje su priložili sudu. Kuća u Beranama, kako su pojasnili, napravljena je 1982. godine, a stan u Podgorici kupljen je 2004. godine i to su bile nekretnine njegovog oca. Vulevićevi branioci su naveli da je i zemljište stekao njegov otac.