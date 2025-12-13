V.N. je četiri puške i municiju držao u ilegalnom posjedu, dok posjedovanje mina od strane građana nije dozvoljeno.

Izvor: Uprava policije

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ – Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje su, u aktivnostima koje se preduzimaju na suzbijanju svih oblika kriminaliteta, sa akcentom na pronalazak oružja u ilegalnom posjedu, podnijeli krivičnu prijavu protiv V.N. iz Bijelog Polja, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kažu iz Uprave policije.

Policijski službenici su u prethodnom periodu, shodno naredbi koji su pribavili od nadležnog suda, izvršili pretres stana i drugih prostorija V.N, kojim je pronađeno i oduzeto: četiri puške (tzv, talijanka cal. 6,15 mm, lovačka puška – pumparica i dvije lovačke puške CZ), jedan pištolj marke CZ cal. 7,62 mm, 151 komad municije različitog kalibra i tromblonska kumulativna mina M60.

V.N. je četiri puške i municiju držao u ilegalnom posjedu, dok posjedovanje mina od strane građana nije dozvoljeno. Ovo lice je pištolj imalo u legalnom posjedu, a pištolj je shodno zakonu privremeno oduzet i predat nadležnoj Filijali MUP-a radi vođenja postupka za trajno oduzimanje oružja.

Službenici Uprave policije će, na teritoriji cijele države, nastaviti sa aktivnostima preventivnog i represivnog karaktera, usmjerenim na smanjenje dostupnosti oružja u ilegalnom posjedu, kao i na pronalazak i oduzimanje drugih predmeta i stvari koji se shodno ZKP-u mogu oduzeti, a sve u cilju smanjenja obima kriminaliteta i stvaranja sigurnijeg ambijenta za život građana.