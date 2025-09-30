Kako je saopšteno iz Uprave policije pronađene su i oduzete dvije lovačke puške, jedan lovački karabin, pištolj marke CZ, i 380 komada municije različite vrste i kalibra.

Izvor: Uprava policije

Budvanska policija oduzela je tri puške, pištolj, skoro 400 komada municije i materija nalik na barut pretresom stana koji koristi I.Đ. iz tog grada.

Kako je saopšteno iz Uprave policije pronađene su i oduzete dvije lovačke puške, jedan lovački karabin, pištolj marke CZ, i 380 komada municije različite vrste i kalibra.

"Takođe, pretresom su kod ovog lica pronađene i tri kutije sa sadržajem praškaste materije crne boje nalik na barut, za koje imenovani nije posjedovao odgovarajuću dokumentaciju. Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, protiv I.Đ. će biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", saopšteno je iz Uprave policije.