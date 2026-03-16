"Favoriti smo protiv Finske, igrali smo dva puta s njima i treba da pokažemo da smo konkurentni i da opravdamo tu ulogu" poručio je crnogorski selektor Didije Dinar pred današnje okupljanje u dvorani "Verde".

Košmar iz Skandinavije mora da bude "izbrisan" protiv selekcije iz Skandivanije - dva meča istine su ispred rukometaša Crne Gore, sve osim prolaska bio bi jedan od većih neuspjeha našeg rukometa.

Nakon poraza od Slovenije, Farskih Ostrva i Švajcarske u Oslu na Evropskom prvenstvu, "lavovi" će put ka Mundijalu morati da počnu od 2. runde kvalifikacija. Protiv Finske u četvrtak (17.30h) u Vanti i tri dana kasnije u Podgorici (18h) boriće se za baraž gdje ih čeka Slovenija.

Legendarni Francuz se dotakao i januarskog EHF Eura, koje je Crna Gora završila na pretposljednjem mjestu, uz dva teška poraza.

"Na Evropskom prvenstvu smo pokazali dva lica. Protiv Slovenije (41:40) bilo je dobro izdanje, što nije bio slučaj protiv Farskih Ostrva (37:24) i Švajcarske (43:26). To bih povezao sa psihološkim stanjem koje je tada vladalo u ekipi. Ne treba zaboraviti da su nam nedostajali golmani Nebojša Simić i Nikola Matović, kao i Vuk Lazović i Aleksandar Bakić, koji je vrlo bitan igrač na 'petici' u odbrani, a povrijedio se i Miloš Božović. Crna Gora bez pet igrača nije ista ekipa", smatra Dinar.

I selektor je prokomentrisao situaciju sa Vukom Borozanom, koji je ponovo preskočio akcije reprezentacije, a istovremeno igrao za klub.

"Borozan? Kompletan kontekst se uzima u obzir, generalno dosta stvari ulazi u to da li će igrač biti tu ili ne. Treba da uzmemo sve u obzir, bilo je mnogo povreda i problema, i zbog svega toga ekipa nije pružila ono što može. Imamo mladog Bakića, kojeg vidimo kao nekog ko bi trebalo da pokriva pozicije 'trojke' ili 'četvorke'. Tu su i Radojica Čepić i Miodrag Ćorsović, a Bakić je novo ime na tom mjestu. Kad smo preuzeli reprezentaciju bila je drugačija ekipa, učili smo dosta novog o našoj reprezentaciji. Sadašnja ekipa je drugačija nego tada, ima mnogo novih igrača", zaključio je Dinar.